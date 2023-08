3 recettes d’apéro autour du poivron qui ne coûtent pas un rond

Parce que l’été est loin d’être fini, voici quelques inspirations culinaires pour vos soirées futures, avec des poivrons histoire de faire le plein de vitamine C et de vitalité.

Avec un peu de chance, le soleil pourrait bien revenir… Et avec lui, les apéros en terrasse ! Mais, qui dit apéro, dit surtout besoin d’inspiration pour varier les plaisirs. Cette fois-ci, cap sur le poivron avec trois déclinaisons à tester sans plus tarder !

Direction la Grèce avec cette recette de Ktipiti

Si vous ne connaissez pas encore le Ktipiti, arrêtez tout ! Simple et ensoleillé, ce mélange de poivron-feta illuminera vos soirées d’août à venir…

Les ingrédients du Ktipiti

2 poivrons rouges

2 yaourts grecs

100 g de feta

1 petite gousse d’ail

1 c à s d’huile d’olive

1 c à c de paprika, de zaatar ou d’herbes de votre choix

flocons de piment (Espelette ou autre)

sel, poivre

Faire cuire les poivrons au four ou au barbecue pendant une vingtaine de minutes, en les tournant quelques fois, jusqu’à ce que leur peau soit globalement carbonisée. Ensuite, placer les poivrons dans un sac plastique fermé ou un sachet de congélation puis laisser refroidir. La condensation permettra à la peau des légumes de se défaire facilement. Épluchez les poivrons, enlevez les graines, et découpez le tout en petits morceaux.

Dans un mixeur, mettez le poivron et les autres ingrédients. Mixez jusqu’à obtenir un mélange crémeux, salez si besoin. Le tour est joué !

Olives, feuilles de câprier, ktipiti, tzatziki, tarama, caviar d'aubergine, haricots géants, biscottes crétoises à l'orge et huile d'olive de Grèce Mavrommatis, https://t.co/EnT3e8jOny pic.twitter.com/QfEojbOugw — Andréas Mavrommatis (@AndrasMavromma1) August 6, 2021

Escale italienne avec les mini-poivrons à la ricotta

Vous l’aurez compris : poivrons et fromage font bon ménage. Cette fois-ci, on troque la feta pour de la ricotta et on laisse les saveurs calabraises réjouir nos papilles.

Les ingrédients des mini-poivrons marinés à la ricotta

200 gr de petits poivrons rouges et jaunes

50 gr de ricotta

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à café de fleur de sel

1 pincée de poivre

5 cl huile d’olive

Ciboulette ciselée

Laver et couper les poivrons en deux. Évider puis placer sur du papier sulfurisé. Badigeonner d’huile d’olive (l’équivalent de deux cuillers à soupe) et assaisonner. Enfourner 15 min à 200 degrés. Une fois cuit, laisser reposer dans un bol avec 5 cl d’huile d’olive, puis farcir avec de la ricotta et ajouter un peu de ciboulette ciselée. Remettre dans le bol d’huile, couvrir, et laisser 30 min au frigo. À servir avec un bon rosé très frais !

Mini Poivrons Rouges de Terga Gastronomie. Farce à la crème de ricotta, poivrons et petits pignons. Un grand merci à Christine Dindin ! pic.twitter.com/ozJ6DjJQNn — ERIC LAMPE (@CASAPARMER) May 23, 2017

Shot de saveurs méditerranéennes avec la salade de poivrons marinés

Cette recette se retrouve dans plusieurs pays du bassin méditerranéen : Grèce, Turquie, Maroc… Chacun y va de sa variation pour revisiter ce carton assuré, roi des tablées estivales, à picorer dès l’apéro ! Attention à bien prévoir le pain pour saucer…

Les ingrédients de la salade de poivrons marinés

2 poivrons rouges

2 poivrons jaunes

1 citron

3 c. à s. d’huile d’olive

1 gousse d’ail

1 branche de thym

sel

poivre

La première étape ressemble en tout point à celle du ktipiti. Une fois les poivrons cuits, épluchés et vidés de leurs graines, découpez-les en lamelles fines.

Répartissez-les dans un plat creux (ou dans un bocal en verre pour une touche esthétique). Parsemez de thym effeuillé et d’ail émincé. Salez, poivrez et ajoutez le jus de citron et l’huile d’olive. Couvrez et laissez mariner au frais pendant au moins 6 h. Miam !

