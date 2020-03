Animal Crossing New Horizons est-il à la hauteur de mes attentes ?

Tu m’entends crier, là ? C’est normal, je viens de jouer au nouveau Animal Crossing New Horizons pendant 1h (la jalousie est un sentiment normal face à ce genre d’information).

Ne panique pas si tu comptais te l’acheter, le jeu sort bien le 20 mars. Ça te laisse encore un peu de temps pour te décider si tu hésitais encore !

Animal Crossing New Horizons : une île pleine de défis

Le jeu débute sur une île, tu t’en étais doutée. Rassure-toi, tu n’es pas tout à fait seule puisque ce bon Tom Nook est là avec toi, ainsi que deux habitants.

Comme toujours, l’objectif est de faire ta petite vie, trouver un logement (t’inquiète pas pour ça, Tom Nook le capitaliste t’attend au tournant), mais aussi fabriquer tout ce dont tu auras besoin par la suite grâce à un établis, la grosse nouveauté du jeu.

Eh oui, c’est un peu une version Koh Lanta d’Animal Crossing : pour évoluer dans le jeu, il faudra te débrouiller toute seule !

Fabrique tes outils, construits des ponts, des habitations, jusqu’à transformer cette simple île en la ville de tes rêves ! From Lost to Ibiza, REAL QUICK.

Si tu t’ennuies, le musée sera bien sûr ravi de récupérer les fossiles et autres spécimens que tu auras dénichés en chemin, et Tom Nook sera toujours là pour transformer tes activités préférées en défis (RÉMUNÉRÉS, évidemment).

Animal Crossing New Horizons : la personnalisation de A à Z

Je crois que c’est ce qui m’a le plus plu dans cette nouvelle édition du jeu : cette possibilité de tout personnaliser.

De tes vêtements à la couleur des meubles de ton logement, jusqu’à l’île elle-même, tu peux TOUT choisir et arranger selon tes goûts.

Poser un transat sur la plage ? Of course. Creuser un cours d’eau ? Tranquille. Abattre une falaise ? Easy.

Les possibilités sont immenses !

En fait, New Horizons, c’est vraiment une version améliorée du jeu de DS. Autant j’avais eu du mal avec la version mobile, autant là c’est LE FEU !

J’ai retrouvé tout ce qui me faisait kiffer dans Animal Crossing (les Sœurs Doigts de Fée, les petits ratons-laveurs de la boutique Tom Nook qui te suivent partout, la pêche aux poissons…) et plein de nouveautés plus intrigantes les unes que les autres.

Jouer à plusieurs à Animal Crossing New Horizons ?

Dernier détail — et pas des moindres —, il est possible de jouer à plusieurs à Animal Crossing New Horizons sur une même console Switch et sur différents profils en même temps !

Tu peux faire profiter de ton île et de ses ressources à tes proches tout en continuant de jouer, et ainsi te moquer ouvertement de ton mec qui vit encore en tente pendant que ta baraque ressemble à celle de Kim K.

Et puis c’est quand même plus sympa de partir à la chasse au papillon avec des potes, non ?

Tu t’en doutes bien, je ne peux pas tout te dévoiler non plus (sinon ça serait pas drôle), mais j’annonce officiellement que je VALIDE Animal Crossing New Horizons !

C’était d’ailleurs vraiment frustrant de ne pas pouvoir y jouer pendant 4h d’affilée pour découvrir tous les secrets de cette île… mais la sortie du jeu est proche, je patienterai parce que je sais que ça vaut le coup !

Pour rappel, la console en édition limitée Animal Crossing est déjà disponible en précommande sur le site de la Fnac (entre autres), de même que le jeu, qui sortiront tous deux le 20 mars.

Console Nintendo Switch édition Animal Crossing, Fnac, 359,99€

Animal Crossing New Horizons, Fnac, 45,99€

Alors, est-ce que tu vas craquer pour cette édition ?

