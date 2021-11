En rade de clochettes ? Le DLC d’Animal Crossing, Happy Home Paradise, est en promo

En plus d’une bonne grosse mise à jour, Animal Crossing New Horizon propose l’extension Happy Home Paradise, parfaite pour les fans de déco. Et elle est en promo !

Carton plein pour Animal Crossing: New Horizons. Même après son énorme succès au moment de sa sortie en mars 2020, Nintendo n’arrête pas de nous en mettre plein la vue !

Pendant le confinement, Animal Crossing nous a permis de voir autre chose que les murs de notre chambre en prenant l’avion avec Dodo Airlines. Et pour donner un second souffle à celles et ceux qui avaient laissé leur île à l’abandon, ACNH nous a offert en novembre une mise à jour qui ne nous a pas déçu.

En plus de cette incroyable mise à jour, la première extension payante Happy Home Paradise est sortie — elle vous file votre premier job d’architecte dans un nouvel archipel !

Pour offrir à vos villageois une villa sur l'île de Lou ou pour rénover un restaurant, il ne faudra pas débourser des clochettes mais quelques euros. Le DLC Happy Home Paradise va vous aider à mettre en lumière vos talents de décoratrice d'intérieure

Une extension façon Valérie Damidot

La Fnac vous propose une promo pour accéder au plaisir de rénover un village-vacances avec Happy Home Paradise.

Ce DLC s’ajoute comme une évidence à Animal Crossing: New Horizons — vous décrochez un job sans problème et vous filer direction l’île de Lou depuis l’aéroport. Vous enfilez votre uniforme et il n’y a plus qu’à démarcher les visiteurs pour leur offrir la villa dont ils rêvent !

Il faut savoir que plus plus avancerez dans le jeu, plus vous débloquerez des nouvelles méthodes et possibilités de personnalisations. Vous pourrez par exemple accéder à des sons d’ambiances, ajuster la taille des pièces, faire briller les meubles ou encore modifier l’intensité et la couleur de la lumière. Lorsque ces compétences sont débloquées, vous pourrez aussi les utiliser sur votre île. Vous pourrez aussi revenir sur vos anciennes créations pour les pimper davantage.

Tout travail mérite Poki. Eh oui : pour chacune de vos mission de rénovation, vous serez rémunérée non pas en clochettes mais en Poki, une nouvelle monnaie qui vous permettra d’acheter des objets et de les ramener sur votre île !

Avec la mise à jour et cette extension, c’est le moment idéal de se replonger dans l’univers d’Animal Crossing. À défaut de faire des travaux chez vous, vous pouvez passer vos soirées d’hiver à rénover ce petit archipel qui a besoin de vous.

L’extension Happy Home Paradise en bref

Rejoignez l’île de Lou pour rénover comme vous le souhaitez ce village-vacances

Débloquez des compétences de personnalisation disponibles aussi sur votre île

Une nouvelle monnaie pour acheter de nouveaux objets

