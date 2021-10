OK, la mise à jour Animal Crossing déconne ZÉRO

Animal Crossing: New Horizons accueillera le 5 novembre 2021 une mise à jour pleine de nouveautés ! On fait le tour ensemble ?

Ô joie ô prières entendues par les dieux de Nintendo ! Une mise à jour bien fatos arrive sur Animal Crossing: New Horizons le 5 novembre, histoire de sauver celles et ceux qui commencent à tourner sévèrement en rond sur leur île — voire l’ont abandonnée.

La mise à jour gratuite du 5 novembre d’Animal Crossing

Le café de Robusto ? Plus d’espaces pour des motifs personnalisés ? La possibilité de crafter PLUS QU’UN PUTAIN D’OUTIL À LA FOIS ? On a maté le Animal Crossing Direct de ce 15 octobre et on vous fait la liste !

Le café de Robusto arrive dans Animal Crossing: New Horizons

Hop, ça c’est fait : le café de Robusto s’installera à l’étage du musée de Thibou, et vous pourrez y siroter des boissons chaudes en compagnie de vos villageois, villageoises et des potes qui visitent votre île !

L’Amiral et ses îles mystérieuses dans Animal Crossing

Un certain Amiral vous attendra parfois, juché sur un bateau amarré à la jetée de votre île. Entre deux chants de marin, il vous conduira jusqu’à des îles mystérieuses : parfois la météo y sera différente, parfois il y fera nuit au lieu de jour, parfois même vous y trouverez des plantes inédites !

Il y a du nouveau sur l’île de Joe

L’île de Joe, c’est cet endroit où vous pouviez jusqu’ici prendre des photos après avoir joué à décorer le plateau. Eh bien vous aurez bientôt une nouvelle raison de vous y rendre !

Autour d’un feu de camp s’articulera une place où vous pourrez aider à construire des boutiques pour les marchands nomades d’Animal Crossing : Blaise le vendeur de chaussures, Sarah la négociante en tapis, mais aussi celles et ceux qui sont absents de New Horizons pour le moment comme Astrid la voyante.

Une véritable petite communauté s’y développera, où vous pourrez customiser des meubles jusqu’ici impossibles à modifier ou encore apprendre une nouvelle coupe de cheveux parmi les onze choix inédits inclus dans la mise à jour.

Un peu de changement sur la place d’Animal Crossing

Puisque Tom Nook est le maire le plus feignasse du monde, il se repose entièrement sur vous et vous offrira la possibilité de promulguer des arrêtés modifiant légèrement les habitudes de vos habitants — les menant, par exemple, à se lever plus tôt le matin.

Parfait pour le cours d’aérobic que vous pourrez maintenant suivre vous aussi !

La cuisine arrive dans ACNH

Excusez-moi, je pense que vous n’avez pas bien lu. La cuisine. La CUI-SINE !

Vous pourrez acheter des recettes contre des Nook Miles et les préparer avec les légumes de votre potager. Les légumes, oui : en plus des citrouilles, il y a du maïs, des tomates, des pommes de terre !

La liste des plats fait très envie, et bon sang tout ça est si MIGNON !

La cuisine, c’est peut-être bien la seule grosse feature qui manquait à Animal Crossing pour faire replonger tout le monde cet automne…

Du nouveau côté déco

Si vous avez une âme de Valérie Damidot, réjouissez-vous : côté déco aussi, il y a du nouveau !

Des luminaires et autres décorations pourront être accrochés au plafond (et seront donc disponibles en boutique) ; il deviendra également possible de changer la couleur d’un seul mur, d’adopter l’une des neuf nouvelles clôtures disponibles — et parfois customisables, d’utiliser partout certains motifs jusqu’ici restreints…

Bref, si vous hésitez entre ACNH et Les Sims, branchez votre Switch.

Plus de musique dans Animal Crossing

Le crooner au grand cœur, j’ai nommé Kéké himself, sort un deuxième album puisque douze nouvelles chansons signées de sa patte seront disponibles ! Et ça va avec l’arrivée côté objets d’une jolie boîte à musique.

Plus surprenant : vous pourrez déterrer, planter, arroser et récolter non pas des fruits ou des clochettes, mais des gyroïdes, ces drôles de bonshommes qui vous demandent de la thune. Sauf qu’ils deviennent des instruments de musique à collectionner !

Quelques ajouts « qualité de vie » dans ACNH

Voici pêle-mêle quelques bonnes nouvelles incluses dans cette mise à jour — gratuite, rappelons-le !

Une appli sur le Nook Phone pour aider celles et ceux qui débutent dans le jeu

pour aider celles et ceux qui débutent dans le jeu De nouveaux réglages dans la caméra du Nook Phone pour prendre des selfies encore plus cool

La possibilité de stocker des objets dans des coffres sur votre île, et d’installer des distributeurs de clochettes

sur votre île, et d’installer des L’augmentation du nombre de ponts et de rampes maximum à 10 au lieu de 8

au lieu de 8 Un nouvel outil permettant d’installer des échelles de façon permanente

La possibilité de vous faufiler dans des passages étroits , comme entre un canapé et une table par exemple

, comme entre un canapé et une table par exemple La possibilité d’ inviter vos voisins et d’être invitée chez eux

chez eux De nouvelles mimiques

Le premier DLC payant d’Animal Crossing vient plier le game

Ce n’est pas tout.

Tout ça, là. Tout ce dont on vient de parler. C’est GRAAAAATUIT. C’est la dernière mise à jour gratuite d’Animal Crossing: New Horizons.

Mais ce n’est pas la seule mise à jour que Nintendo a annoncée.

Dès le 29 octobre, vous pourrez si vous le souhaitez précommander la toute première extension payante (24,99€) d’Animal Crossing: New Horizons, intitulée Happy Home Paradise, qui devrait faire frétiller bien des fans du jeu…

Les Villas de Lou, le village vacances d’Animal Crossing qui a besoin de vous

Une nouvelle option apparaît chez Dodo Airlines : aller… au travail. Au travail ?! Oui, au travail ! Au travail sur un charmant archipel abritant Les Villas de Lou, un village-vacances bien négligé qui a largement besoin de vous.

Petite liste de ce que vous pourrez y faire ? Allez let’s go.

Rencontrer des vacanciers et aménager la maison de vacances qui LEUR correspond

Tout astiquer pour appliquer des effets inédits à vos meubles bien époussetés

pour appliquer des effets inédits à vos meubles bien époussetés Gagner de l’argent pour acheter des meubles rares à la boutique de l’archipel

à la boutique de l’archipel Remettre sur pied des bâtiments décrépits : une école, un restaurant, un hôpital… pour le plus grand bonheur des résidents, qui les utiliseront

Rendre visite aux habitants dont vous avez décoré l’intérieur pour prendre de leurs nouvelles

Et pourquoi pas, un jour, appliquer tout ce que vous avez appris sur votre île… en réaménageant les maisons de vos voisins et voisines !

Vous l’aurez compris, le cœur de Happy Home Paradise, c’est la déco, la déco, la déco !

On dira ce qu’on veut, Nintendo est LOIN de se foutre de nous avec plusieurs belles mises à jour gratuites riches en contenu, dont cette dernière comme une cerise sur le gâteau dès le 5 novembre, et un DLC payant à part.

Alors, vous allez craquer pour Happy Home Paradise ?

Animal Crossing: New Horizons, 44,99€, seulement sur Nintendo Switch