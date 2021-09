Bonne nouvelle pour les fans d’Animal Crossing : enfin du nouveau !

L’attente commençait à se faire longue ! Nintendo annonce une belle mise à jour d’Animal Crossing: New Horizons, parce qu’il faut bien le dire, on commençait à tourner en rond.

Combien de fois peut-on faire le tour de son île terraformée à la tulipe près avant de s’ennuyer ? Combien de plans de bricolage identiques peut-on récolter auprès de ses voisins avant de craquer ? Combien d’heures peut-on passer à pêcher, dans l’espoir fou de trouver un poisson encore inédit à confier à Thibou ?

La réponse à toutes ces questions est : plein. Mais tout a ses limites.

Depuis sa sortie en mars 2020, qui coïncidait très heureusement avec le premier confinement du reste de nos vies, Animal Crossing: New Horizons a offert des jours, des semaines, des mois de plaisir aux adeptes de mignonnerie et de décoration.

Oui mais voilà, même les plus gros fans se lassent, au bout d’un moment. Il était temps que Nintendo offre une belle mise à jour à ACNH (pour les intimes), découvert à 100% par ses joueurs et joueuses puisqu’un an complet s’est écoulé depuis sa sortie, donc toutes les saisons ont été explorées.

Une mise à jour Animal Crossing: New Horizons en octobre

C’est lors du Nintendo Direct de septembre que la firme japonaise a annoncé un Animal Crossing Direct en octobre pour annoncer une nouveauté en novembre.

Vous avez du mal à suivre ? C’est normal.

Dans la nuit du 23 au 24 septembre, une conférence Nintendo Direct attendue comme le Messie a annoncé plusieurs nouveautés sur Switch. Beaucoup espéraient y voir une mise à jour d’Animal Crossing: New Horizons.

Ils ont eu raison et tort à la fois : le jeu a effectivement été mentionné, mais très brièvement, juste le temps pour cette chère Marie de nous donner rendez-vous en octobre !

[Info] Une nouvelle mise à jour gratuite arrive en novembre dans #AnimalCrossingNewHorizons ! ☕



Plus de détails seront révélés au cours d'un Animal Crossing: New Horizons Direct à venir en octobre. Gardez un œil sur ce compte pour savoir quand il sera diffusé. pic.twitter.com/5Af1vAdKyn — Marie FR (@AC_Marie_FR) September 23, 2021

Le café de retour dans Animal Crossing: New Horizons

Notez l’emoji café utilisé dans le tweet de Marie : il est loin d’être anodin !

Il y a un café dans les précédents Animal Crossing, sous le musée, appelé Le Perchoir et tenu par le pigeon Robusto. Et depuis longtemps, les fans espèrent le voir arriver dans New Horizons afin d’offrir un nouveau lieu de vie aux habitants et habitantes de leur île.

Faites-nous confiance, cet emoji n’est pas là par hasard… plus d’un an après, Le Perchoir devrait faire son grand retour !

Rendez-vous donc en octobre pour en savoir plus. En attendant, pas la peine de demander : non, on n’a pas de nouvelles de Breath of the Wild 2. Vous imaginez bien qu’on vous aurait mise au courant…

Revoyez le Nintendo Direct ici

Pack Nintendo Switch lite corail + Animal Crossing: New Horizons + 3 mois d’abonnement Nintendo Online, 234,99€