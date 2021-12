Animal Crossing fait une collab’ avec Lush qui sent bon, bon, bon

La marque de cosmétiques frais, colorés, et hyper odorants Lush signe une collab adorable avec le jeu vidéo Animal Crossing. En pleine pandémie, ça permet de faire un tour en boutique virtuelle sans risque !

Rien qu’en lisant le nom de Lush, avez-vous l’odeur de leur boutique et produits hyper odorants qui vous monte automatiquement aux narines ? Eh bien vous pouvez prolonger l’expérience sur Animal Crossing: New Horizons !

Lush vous invite sur son île dans Animal Crossing

Décidément, ce jeu devient de plus en plus irrésistible aux yeux des marques challengées par la pandémie qui réduit les possibilités physiques. Après une collab’ avec la marque d’électroménager LG pour ses nouveaux téléviseurs, ou encore avec le maroquinier Furla pour ses derniers sacs, c’est donc au tour de Lush.

La marque britannique de cosmétiques se voulant naturels et éthiques a donc déployé sa propre île dans Animal Crossing : New Horizons, inspirée de sa collection de bombes de bain (qui font toujours de supers idées cadeaux de Noël soit dit en passant) Adventures in Bathing.

Puisque cette collection se compose de six boules, l’île se découpe en autant de zones. Et elle a été imaginé par la designer Sylvia M.A, une collaboratrice de Lush qui travaille vraiment dans une des boutiques de la marque et s’en réjouit dans un communiqué de presse autour de cette actualité.

Lush a une île pétillante et relaxante sur Animal Crossing

Boycotter les réseaux toxiques pour mieux exister dans un jeu vidéo inoffensif

Notons également que Lush a récemment décidé de boycotter les réseaux sociaux dominants tant qu’ils ne feraient pas davantage d’effort pour préserver la santé mentale des personnes utilisatrices (TikTok vient d’ailleurs de s’exprimer en ce sens).

Animal Crossing étant un jeu vidéo plutôt adorable, calmant, voire reposant, c’est donc une façon cohérente de continuer d’exister dans l’univers numérique. Surtout si c’est pour y créer une île paradisiaque et ressourçante.

Capture d’écran du compte Instagram de Lush France au 22 décembre 2021.

Pour vous y rendre, voici le code onirique de Lush sur Animal Crossing : DA-7313-2344-6006. Le mode d’emploi : posséder un compte Nintendo Switch Online. S’allonger sur n’importe quel lit dans le jeu, et demander à voir Serena. Puis renseigner le code de l’île en question.

La démarche peut être effectuée depuis un bain bien chaud, rendu doux, coloré et pétillant, grâce à une bombe Lush, histoire de rendre l’expérience encore plus immersive (et odorante) !

Crédit photo de Une : Animal Crossing x Nintendo.