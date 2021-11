Ce vendredi sur Twitch, on vous offre le DLC Animal Crossing: Happy Home Paradise !

Ce vendredi 3 décembre dès 12h, l’équipe vidéo teste avec vous le tout nouveau DLC d’Animal Crossing : Happy Home Paradise ! Et comme c’est Noël, on vous l’offre aussi.

Disponible depuis le vendredi 5 novembre 2021, le tout premier contenu payant d’Animal Crossing: New Horizons est sorti quasiment en même temps que l’énorme mise à jour 2.0 du jeu, que nous avons d’ailleurs pu tester sur la chaîne Twitch de Madmoizelle.

Un grand plaisir pour les fans de la licence qui ont pu enchaîner les nuits blanches (faites pas semblant, je vous connais) et ainsi découvrir des tonnes de nouveautés particulièrement cool. Coquillages et crustacés, faite place au tout dernier DLC — downloadable content : Animal Crossing : Happy Home Paradise !

Dans Happy Home Paradise, un contenu téléchargeable payant (24,99€ ou onclus dans le nouvel abonnement Switch Online), une nouvelle mission vous attend : décorer de fabuleuses maisons de vacances pour les clients des Villas de Lou.

Ici, pas de limites ! Travaillez quand vous le souhaitez, à n’importe quelle heure (ou soyez streameuse, ça marche aussi, comme bon vous semble). Mais surtout : le budget qui vous est attribué est illimité ! Un vrai plaisir, d’autant plus que collègues et clients ne sont qu’éloges et petits sucres, et que l’arrivée des deux nouveaux personnages que sont Gratien et Mantin nous fait chaud au cœur avec leurs bouilles beaucoup trop mignonnes.

Mais le point le plus important ici… est-ce que ça vaut le coup de se procurer ce DLC pour décorer des bicoques et s’extasier devant Gratien, le mignon petit langur au pelage blanc ?

Ce qu’il est important à noter : pour terminer les missions principales et assister à la grande teuf, vous en aurez pour environ 20 à 25 heures de jeu. Mais la durée de vie de ce contenu additionnel payant est bien plus longue si on envisage une petite heure par habitant — à peu près 400 heures ! Au delà d’être un nouveau DLC, c’est carrément un tout nouveau jeu qu’on a là.

Gagnez Animal Crossing: Happy Home Paradise sur notre chaîne Twitch

Alors, ça donne envie de s’évader sur l’île, non ? C’est possible de le faire complètement gratuitement !

Inès et Emilie, nos talentueuses membres de l’équipe vidéo et fans d’Animal Crossing, continuent leur épopée en live ce vendredi 3 décembre de midi à 14 heures et vous offrent non pas un, non pas deux, ni quatre codes mais bien CINQ codes pour ce nouveau DLC Animal Crossing: Happy Home Paradise !

Pour ça, il suffit de venir sur le live et de participer dans le tchat avec la commande !code . Et ce n’est pas tout : Inès et Emilie vous ont également préparées une incroyable ouverture de pack Amiibo tout chaud tout beau.

Dès la fin du live, c’est moi-même, votre serviteur Shakaam, qui annoncera les gagnants dans le tchat directement. Bon à savoir : les abonnées de la chaîne ont deux fois plus de chance de remporter les codes… Bah oui, faut bien être un minimum corporate !