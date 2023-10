La Redoute repense La Reboucle, son offre de seconde main proposée par des pro

Vous ne jurez que par Vestiaire Collective, Depop, ou encore Vinted pour des vêtements de seconde main ? Ou Selency et LeBonCoin côté décoration et mobilier d’occasion ? Un autre acteur compte bien s’affirmer en s’appuyant sur sa réputation historique : La Redoute, avec son versant La Reboucle.

Vous ne le savez peut-être pas, mais La Redoute propose depuis 2021 des vêtements de seconde main. Initialement proposée par des particulier·e·s pour des particulier·e·s, l’offre s’étend désormais à des vendeurs professionnels. De quoi permettre aux personnes clientes de retrouver à un seul et même endroit des pièces chinées par des pros comme par des personnes lambdas, et surtout de bénéficier d’un haut niveau de confiance permis par la plateforme.

C’est quoi La Reboucle, le service mode et mobilier de seconde main de La Redoute

Via La Reboucle, on peut donc trouver des produits sélectionnés par La Redoute et ses partenaires comme Smala (mode enfant), Omaj (mode femme) DeBonGout (Mobilier & décoration), Rediv (mode homme, femme et enfant) ou encore Crushon (mode homme et femme) en (très) bon état ou neufs, et pouvoir les renvoyer si besoin sous 30 jours (ce qui est plus compliqué sur les autres plateformes de seconde main entre particulier·e·s).

On peut également apprécier de pouvoir combiner en une seule commande des pièces de première main et de seconde main, qu’il s’agisse de vêtements et accessoires homme, femme, enfant, ou même de la décoration ! Dans un contexte d’inflation qui lèse particulièrement les Français·e·s les plus précaires, la directrice générale adjointe de La Redoute présente cette refonte de La Reboucle comme une piste de solution pour ne pas exploser son budget :

« La Reboucle propose la plus belle façon de faire des économies. C’est notre rôle, en tant que plateforme lifestyle préférée des familles de conjuguer démarche RSE [responsabilité sociétale des entreprises, ndlr] et pouvoir d’achat. Nous avons repensé cette expérience en nous mettant à la place de nos clients, déjà très engagés dans la seconde main. Ce service C-to-B-to-C [consumer to business to consumer, c’est-à-dire de particulier à entreprise à particulier, ndlr], qui s’inscrit parfaitement dans la politique RSE de La Redoute, apporte une offre différente au sein de l’écosystème du e-commerce, grâce à un référencement sur notre plateforme de vendeurs professionnels de confiance, réalisé avec soin par La Redoute. » Amélie Poisson, directrice générale adjointe de La Redoute, via un communiqué de presse.

Des meubles vendus côté La Reboucle sur le site de La Redoute. © Capture d’écran de l’eshop de La Redoute.

Premier site d’achats d’habillement et de décoration en France, avec plus de 12 millions de visiteurs uniques par mois, La Redoute fait 90 % de son chiffre d’affaires français en ligne et bénéficie d’une crédibilité historique qui a de quoi séduire les plus sceptiques d’acteurs plus récents comme Vestiaire Collective, Vinted, ou encore Depop. Et si la concurrence fait déjà rage côté habillement, on peut se réjouir de pouvoir compter sur La Redoute pour le mobilier de seconde main, histoire de changer de Selency et LeBonCoin sans renoncer à la sécurité.

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.