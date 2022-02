Avec ou sans petits coeurs, ces 15 manucures fêtent la Saint-Valentin sur vos ongles

Pour célébrer la fête de l’amour, voici 15 idées et inspirations de nail art sur le thème de la Saint-Valentin.

La Saint-Valentin est une fête clivante. Soit on l’adore, et chaque année représente une nouvelle opportunité de se renouveler, soit on déteste et on ne veut pas en entendre parler. Mais si, seule ou accompagnée, vous avez tout de même envie de célébrer l’amour sous toutes ses formes, voici quelques idées nail art qui pourront – peut-être – coller à votre état d’esprit du moment.

Les inspirations nail art pour les amoureuses de l’amour

Si vous adorez la Saint-Valentin et que vous souhaitez arborer une manucure thématisée, vous allez aimer ces jolis nail art love to love là pour signifier au monde entier que pour vous l’amour, c’est pas de la blague. Coeurs, paillettes… Ici, on y va à fond.

Les inspirations nail art pour celles qui veulent s’aimer d’abord

La Saint-Valentin est la fête de l’amour. Mais qui a dit qu’il fallait absolument avoir quelqu’un pour la célébrer ? S’aimer soi-même ça suffit largement ! Alors voilà de quoi vous self-lover.

Les inspirations nail art pour faire une déclaration

Vous voulez dire à votre moitié ce que vous ressentez mais vous ne savez pas quand, où ni comment ? Et si c’était le moment de le faire en décorant vos ongles de messages subliminaux ?

L’amour kitch, c’est cool aussi

N’oublions pas que la Saint-Valentin donne aussi un excellent prétexte à l’amusement et que se décorer les ongles en fait partie. Stilettos, ballerines, ronds, amandes ou carrés… SI vous cherchez de l’inspi, c’est par ici !

Et vous, quelle manucure avez-vous prévu pour la Saint-Valentin ?

Crédits de l’image de une : @nailsandbrowsmayfair.

