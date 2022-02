Pinterest est formel : 2022 sera l’année des perles

Pinterest a récemment dévoilé ses prédictions de tendances pour 2022. Et les perles nacrées semblent être en pôle position côté beauté.

En 2021, les perles ont doucement commencé à venir pimper les mises en beauté de haut vol, à la fois sur les podiums et sur les réseaux sociaux. Mais jusque-là, c’était une tendance plutôt discrète qui n’avait pas encore intégré le quotidien des beautystas. Pourquoi ? Hum… Tout simplement car elle demande beaucoup de préparation et quelques skills niveau makeup. Mais c’était sans compter les prédictions de la plateforme Pinterest, qui, d’après ses statistiques, place les perles en top tendance de 2022.

Cheveux, nail art, make up… Les perles sont partout

Avec leur allure élégante et leur nacre subtile, les perles invitent leur raffinement aussi bien sur les ongles, pour décorer une french manucure par exemple, que sur le visage pour souligner le ras-de-cils ou dans les cheveux pour pimper des edges. Bref, la perle, c’est cet accessoire qui fait monter d’un cran toutes les mises en beauté du quotidien. Et l’avantage, c’est qu’avec elle, vous pouvez vous adonner à toutes vos inspirations. Des plus minimales (déposer une perle aux coins externes des yeux par exemple, aux plus excentriques. À vous de voir !

Comment coller une perle ?

Même s’il est vrai que ça semble compliqué au premier abord, se coller une perle sur le visage n’est pas bien difficile. À condition bien sûr d’avoir en sa possession les bons ustensiles. Pour commencer, utilisez une colle à faux-cils pour faire un point sur l’endroit du visage ou vous souhaitez créer votre make up perlé. Ensuite, munissez-vous de perles avec un côté plat et prélevez-en une avec une pince à épiler. Deposez-la sur le point de colle en la maintenant avec la pince pendant quelques secondes. Et voilà ! Maintenant, à vous de jouer sur l’accumulation… ou pas !

Nos inspirations

Crédits de l’image de une : @nikolevega_pro, @beatricebuosophotography.

