Perles de tapioca, jolie déco : comment reconnaître un vrai bon bubble tea

Le marché du bubble tea pesait environ 2,4 milliards de dollars en 2019. L’engouement autour de ces boissons est certain, mais toutes ne se valent pas. Voici comment repérer les meilleurs…

Je ne veux pas faire l’experte, mais j’ai quand même une story à la une sur mon Instagram intitulé « Bubble T » où il n’y a que des photos de moi avec une tête de débilosse et un bubble tea à la main.

Ici je ne parlerais pas de la « trend » du bubble tea, parce qu’on n’est pas des boomers, on sait que ça existe, on sait que c’est bon. Faisons juste un petit rappel historique : le bubble tea est apparu à Taïwan dans les années 1980 et il paraîtrait que sa version froide a été inventée par accident par un employé d’un magasin de thé qui a mélangé thé glacé et perles de tapioca.

Pour le bubble tea, l’apparence ne compte pas vraiment

La vraie experte du bubble tea, Impératrice Wu (@imperatricewu) a.k.a Hunter Gourmet, nous a expliqué que selon elle, il y a deux types de bubble tea. Ceux qui privilégient les goûts très sucrés et « occidentaux », comme par exemple le bubble tea crème brulé. Et les bubble tea plus « traditionnels » avec des goûts de thé plus prononcés.

Évidemment, certains valent plus le coup que d’autres. Mais alors comment on reconnaît un vrai bon bubble tea ?

Impératrice Wu explique que l’aspect visuel n’est pas la meilleure façon de reconnaître un bon bubble tea. « C’est impossible de juger sur l’apparence », car beaucoup d’entre eux sont très beaux et pas forcément délicieux. Cependant, Impératrice Wu explique que certains établissements font les perles de tapioca eux-mêmes, ce qui peut être un indice sur la qualité du bubble tea.

Un bon bubble tea n’est pas radin sur les perles

Alors, évidemment, faites attention. Trop de perles = risque d’avaler de travers = ça fait mal à la gorge. Mais on vient aussi pour ça (les perles, pas avaler de travers), donc il en faut. Non merci aux boissons tristes avec trois perles qui se battent en duel dans un fond de thé vert.

Crédit : Unsplash

Bubble tea : sirops ou fruit frais ?

A priori, mélanger de l’eau avec du sirop de fraise, tout le monde sait le faire donc ça ne devrait pas coûter 6 euros. Le sirop n’est pas une mauvaise chose pour autant, car beaucoup d’établissements en utilisent en plus de fruits frais.

Un bubble tea contenant des fruits frais sera toujours meilleur donc soyez à l’affût des morceaux de fraises, framboises et autres melons (hum, pas sûre que des morceaux de melon mouillés ça soit dingue).

À côté des fruits, plus le goût du thé est présent mieux c’est, évidemment pour Impératrice Wu qui explique que le thé noir est meilleur dans un bubble tea. Sachant que la boisson est ensuite diluée avec du lait, le goût du thé peut très vite se perdre. Un indice pour repérer la présence de bon thé ? L’odeur lorsque vous entrez dans la boutique de bubble tea.

Faire son bubble tea soi-même ?

Impératrice Wu explique qu’elle a déjà essayé de faire du bubble tea plusieurs fois et que ce n’est pas si facile ni rapide à faire, surtout les perles de tapioca. Pour elle, le plaisir du bubble tea est de le partager avec des amis, alors autant sortir en acheter pour passer un bon moment ensemble.

Voilà, vous avez toutes les informations utiles pour faire un choix avisé lorsque vous chercherez un bon bubble tea. Pour finir, voici le top 9 de @impreatricewu que tu peux retrouver sur sa page Instagram :

Crédit photos : RODNAE Productions / Pexels et Unsplash

À lire aussi : Le pudding de tapioca mangue-coco — Recette rafraîchissante