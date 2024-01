Trois recettes d’apéro réconfortantes pour festoyer malgré le froid d’hiver

Qu’est-ce qu’on grignotte en janvier ? Suivez-le guide pour des apéros anti-déprime hivernale et mini-budget.

Janvier est de loin le mois que j’aime le moins (je vous défie de dire cette phrase trois fois très vite, c’est un bon exercice de diction pour vérifier que votre mâchoire n’a pas gelé sur place). Alors, je fais tout pour trouver des antidotes au blues hivernal. Et malgré la perspective bien tentante d’hiberner, partager des moments de convivialité avec ceux qui me sont chers en fait partie.

L’été dernier, je vous avais proposé trois déclinaisons d’apéro petit budget autour du poivron, ce légume du soleil que j’adore. Cette fois-ci, je vous propose trois nouvelles recettes de saison, toujours à prix doux, pour recevoir vos proches au coin de la cheminée. Ou près du radiateur.

Verrines de panais aux lardons et noisettes

Qui dit janvier, dit pleine saison du panais, cette adorable racine potagère aux allures de carotte délavée (oui, dit comme ça, ça paraît peu appétissant, mais c’est tout le contraire je vous assure). J’ai déniché cette recette sur le blog culinaire de Lauren Ferrie, dont je vous recommande les conseils simples et gourmands pour briller en cuisine.

Les ingrédients pour 12 verrines

7 à 8 panais

3 tranches de lard (ou des lardons)

Des noisettes concassées que l’on torréfie préalablement

10 cl de crème liquide

De la noix de muscade

Épluchez et coupez en dés les panais, puis faites-les cuire à l’eau bouillante jusqu’à ce qu’ils soient fondants. Mettez les panais dans un blender avec un peu d’eau de cuisson, ajustez la quantité de liquide au fur et à mesure si nécessaire, jusqu’à l’obtention d’une consistance homogène et souple. Ajoutez de la crème liquide et mixez à nouveau.

Râpez de la noix de muscade au-dessus, salez et poivrez. Mélangez puis répartir la crème dans des verrines apéritives. Réservez à température ambiante.

Faites revenir les tranches de lard découpées ou les lardons dans une poêle. Saupoudrez le dessus des verrines du lard et les noisettes. Servez à température ambiante.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Gougères de carotte

Il paraît que manger des carottes rend aimable. Je ne sais pas si c’est un leurre comme le Père Noël, mais dans le doute, tentez cette délicieuse recette qui saura adoucir même vos amis les plus ronchons.

Les ingrédients pour 6 personnes

240 g de farine

0,5 sachet de levure chimique

1 œuf

12 cl de lait

95 g de fromage râpé

0,5 cuillère à café de cumin

120 g de carottes râpées

Sel et poivre

Préchauffez votre four à 180°C. Dans un saladier, mélangez la farine avec la levure, puis ajoutez l’œuf et le lait. Remuez énergiquement avec un fouet jusqu’à ce que la préparation soit homogène. Incorporez le fromage râpé, le cumin et les carottes râpées. Assaisonnez et mélangez bien. Avec une cuillère, formez des petits tas sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Faites cuire au four 20 à 25 minutes. TA-DAM !

Et pour une variation à base de fanes de carottes, suivez les instructions dans la vidéo ci-dessous…

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Makis de poireau et saumon fumé

Avis aux amatrices de poireaux, voici une recette ultra-simple pour des makis frais revisités.

Les ingrédients pour 4 personnes

1 poireau

150 g de cream cheese (type Philadelphia)

2 tranches de saumon fumé

2 branches d’aneth

1 citron jaune

Coupez la base et la partie verte de votre poireau, puis tranchez-le en deux dans la longueur.

Plongez-le 5 minutes dans une casserole d’eau bouillante salée. Rafraîchissez-les immédiatement et déposez vos lamelles sur du papier absorbant pour éliminer l’excédent d’eau.

Coupez le saumon fumé en morceaux. Hachez l’aneth. Prélevez un peu de zeste de votre citron jaune. Mélangez le saumon, l’aneth, le cream cheese, le zeste de citron. Ajoutez un peu de jus en pressant votre citron.

Étalez deux bandes de blanc de poireau superposées, déposez une cuillère à soupe de votre mélange à base de saumon et roulez. Répétez l’opération avec le reste de la préparation. Laissez reposer au moins 1 heure au réfrigérateur avant de servir.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.