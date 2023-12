Papi Cool, Western Gothique, Heavy Metal… Pinterest prédit les tendances mode de 2024

S’habiller comme ses grands-parents, avec des vêtements oversize, en bleu cobalt, en accumulant les nœuds de façon coquette, en s’inspirant du badminton, en fusionnant codes western et gothique, ou encore en argenté seront les tendances fortes de 2024 selon Pinterest.

Si les réseaux sociaux se multiplient, un reste en tête quand il s’agit de créer des tableaux d’inspiration : Pinterest. Utilisée par plus de 480 millions de personnes utilisatrices, la plateforme peut donc se reposer sur des milliards de recherches et données afin d’en tirer un rapport annuel sur les tendances qui devraient marquer 2024. Parmi elles, on compte des vogues beauté, bien-être, décoration, ou même loisirs créatifs, sportifs, et musicaux. Côté mode, voici une anthologie des plus crédibles et accessibles.

La tendance « Papi Cool »

D’après Pinterest, à rebours de la fâcheuse tendance de l’industrie de la mode au jeunisme, s’habiller comme ses grands-parents pourraient bien devenir une mode plus que désirable. C’est donc déjà l’heure d’aller y piocher grand cardigans, gilets, pull sans manches, et autres pantalons en velours côtélé afin d’habiller le futur avec le style et la qualité du passé. #Grandmacore.

La tendance oversize

Peut-on encore parler de tendance tant pouvoir s’habiller oversize est devenu une constante du style de plein de personnes ? Si Pinterest appelle cela « La Mode XXL » oubliant qu’il s’agit de la vraie taille de plein de gens d’après un biais grossophobe trop commun, on retiendra l’idée que choisir des vêtements surtaillés et des accessoires surdimensionnés (comme un cabas) sera la clé pour un style démesuré.

La tendance bleu cobalt

On vous le disait déjà pour 2023, le bleu ultra saturé qu’on peut appeler outre-mer, Klein ou cobalt va continuer à régner sur 2024. Alors que le rose Barbie a pu nous écœurer et que le rouge peut paraître difficile à assumer, cette couleur froide nous chauffe bien, même si Pantone a plutôt élu le Peach Fuzz comme couleur de l’année.

La tendance d’accumulation de nœuds

Si vous passez beaucoup de temps dans les méandres maquillage de TikTok, vous êtes sûrement tombé·e·s sur les tendances de coquette makeup et coquette nails ? Sans surprise, cela se traduit aussi en mode à grands renforts d’accumulation de nœuds, petits et mignons ou oversize et quand même adorable. C’est donc l’occasion de nouer des rubans partout sur ses tenues pour y apporter un supplément de style sans se faire de nœud au cerveau.

La tendance badminton

Si la mode a l’habitude de s’inspirer du tennis, c’est maintenant son cousin qu’est le badminton qui intrigue la Gen Z et les Millenials d’après Pinterest qui recense une explosion de recherches autour de « tenue de badminton », « jouer au badminton » ou même « le badminton pour débutants ». Car entre badiste et bad bitch, il n’y a que quelques lettres, finalement.

La tendance « Western gothique »

Chapeau de cowboy et santiags se refont une beauté goth en s’infusant de noir. C’est ainsi qu’on pourrait résumer la tendance « Western gothique », en pleine explosion d’après Pinterest. Et c’est vrai que sur TikTok aussi, la vogue vampire-la-nuit-qui-garde-des-vaches-le-jour prend de l’ampleur aussi.

La tendance « Heavy Metal »

Pour qui suit les défilés de mode occidentaux, c’est une tendance plus qu’évidente que l’intérêt pour l’argent(é). Album et tournée Renaissance de Beyoncé et collab’ Rabanne H&M obligent, le métallisé, le lamé, et autre chromé s’impose en décoration, en onglerie, et surtout dans la garde-robe des modeuses pour une (h)al(l)u complète. Ok, j’arrête les jeux de mots, nickel.

