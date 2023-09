Le Diable s’habille en Prada devient une comédie musicale (à Londres) et voici tout ce qu’on sait déjà

Après son adaptation au cinéma réalisé par David Frankel, avant Meryl Streep et Anne Hathaway en 2006, le roman du même nom de Lauren Weisberger publié en 2003 continue d’inspirer puisqu’il devient une comédie musicale jouée sur les planches londonienne à partir d’octobre 2024.

« Don’t be ridiculous, Andrea, everybody wants to be us », tance la puissante rédactrice en chef d’un magazine de mode, Miranda Priestly (jouée par Meryl Streep) à son assistante qu’elle juge ingrate, Andrea Sachs (Anne Hathaway) vers la fin du Diable s’habille en Prada réalisé par David Frankel et sorti en 2006. L’héroïne de fiction ne croyait pas si bien dire puisque vingt ans après la publication du roman en 2003 par Lauren Weisberger, et dix-sept après la sortie du film devenu culte, voilà qu’une adaptation en comédie musicale se prépare à Londres.

Où et quand sort la comédie musicale Le Diable s’habille en Prada ?

Le musical du Diable s’habille en Prada fera ses débuts au Dominion Theatre de Londres en octobre 2024, après une avant-première au Theatre Royal Plymouth en juillet de la même année, peut-on apprendre sur le site dédié.

Qui dirige et fait la musique de la comédie musicale Le Diable s’habille en Prada ?

Elton John en signe la musique, Shaina Taub les paroles, Kate Wetherhead le livret, et le triplement gagnant de Tony Awards Jerry Mitchell la mise en scène et les chorégraphies (Kinky Boots, Legally Blonde, Pretty Woman, Hairspray).

Qui va jouer Miranda Priestly et Andrea Sachs dans le musical du Diable s’habille en Prada ?

Quant à savoir qui sera au casting, aucun détail de la distribution n’a encore fuité.