Mean Girls (Lolita malgré moi) : tout savoir sur le reboot du teen movie culte

Un film, une comédie musicale à Broadway et maintenant, un film musical : Mean Girls (Lolita malgré moi) fait son retour au cinéma dans une nouvelle version chapeautée par Tina Fey, la scénariste du film original sorti en 2005.

Le retour de notre peste préférée, Regina George, se profile à l’horizon avec le reboot de Mean Girls. Préparez-vous à reprendre la route du lycée mais cette fois, en musique. La nouvelle version du teen movie sera moins inspirée du film de 2005 que de la comédie musicale lancée à Broadway en mars 2018 par Tina Fey, la scénariste du film.

Exit les clichés d’antan sur la grossophobie, l’invisibilisation des personnages queer et le sexisme, en veux-tu, en voilà : la nouvelle version promet de raviver la flamme nostalgique tout en offrant une expérience plus inclusive et féminisme.

La bande-annonce de Mean Girls

Mean Girls, de quoi ça parle ?

Aux commandes de cette nouvelle version, on retrouvera la scénariste du teen movie original, Tina Fey, qui occupera à nouveau le poste de scénariste, mais aussi de productrice. Le film sera le premier long métrage du cinéaste américain Arturo Perez Jr. et Samantha Jayne. Ils mettront en scène Cady Heron, une nouvelle élève amenée à côtoyer l’élite sociale de son lycée, les filles populaires appelées « Les Plastiques », dirigé par leur queen Regina George et ses sous-fifres Gretchen et Karen.

Mais quand Cady a un crush sur Aaron, elle ne réalise pas tout de suite qu’elle vient de commettre une grosse erreur… sa nouvelle bestie va rapidement se transformer en ennemie. Cady décide de renverser l’ordre établi avec l’aide de ses amis losers, Janis et Damian. Parviendra-t-elle à imposer ses règles dans la jungle impitoyable du lycée ?

Qui est au casting du reboot de Mean Girls ?

Qui seront les héritières des actrices originales, Lindsay Lohan, Amanda Seyfried et Lacey Chabert ? Pour incarner la reine du lycée Regina George, Tina Fey a choisi la chanteuse et actrice queer Reneé Rapp, qui avait déjà décroché le rôle pour la comédie musicale. Elle jouera aux côtés de Bebe Wood (Gretchen) et Avantika Vandanapu (Karen). Quant à Angourie Rice, elle incarnera Cady Heron.

Tina Fey et Tim Meadows, déjà présentes dans le film de 2005, renfilent leurs costumes de professeur et de principal du lycée. Ashley Park (Emily in Paris) et Jon Hamm (Mad Men) viennent conclure ce casting en beauté.

Ça sort où et quand ?

Pour replonger dans l’univers de Mean Girls dix-neuf ans après la sortie du film original, rendez-vous le 10 janvier 2024 dans les salles obscures !

