3 manucures tendance pour aborder le mois de mai avec style

En matière de nail-art, vous êtes habituée au nude, au corail ou au bordeaux ? Et si vous innoviez ? On vous donne 3 manucures à la mode qui raviront votre nail artist.

Il y a deux types de personnes quand il s’agit de se faire les ongles : les audacieuses, qui adorent tester de nouveaux designs, de nouvelles formes d’ongles et sont même prêtes à ajouter des bijoux pour parfaire leur nail art. Et puis il y a les prudentes, qui ont peur de se lasser et qui préfèrent donc miser sur la sécurité : le nude, le bordeaux, le marine, ou encore le corail. Des valeurs sûres. Pour changer un peu leurs habitudes, voici 3 manucures à la mode qui vont pimper le mois de mai !

La manucure sunset pour les pros

Du orange, du rouge et du rose… Voilà la recette parfaite pour créer une manucure sunset (coucher de soleil en français). Une tendance nail art lumineuse et pétillante, qui s’accorde parfaitement avec toutes les carnations mais qui demande quand même d’avoir quelques aptitudes en la matière. Et pour cause, après avoir limé les ongles et retiré les cuticules, il faut appliquer 3 couleurs de vernis différentes sur une éponge et tapoter celle-ci sur toute la surface de l’ongle afin d’obtenir l’effet fondu tant attendu.

La manucure lin pour les adeptes de la sobriété

Si vous êtes déjà adepte de la tendance clean girl, la manucure lin est faite pour vous ! Celle-ci consiste tout simplement à appliquer des nuances minimalistes et organiques sur ses ongles afin d’obtenir un effet propre, minimaliste. Ces dernières peuvent aller du brun au beige en passant par le taupe… Tout dépend de vos influences. Si vous cherchiez la tendance nail art idéale à appliquer sur ongles courts, vous l’avez !

La manucure orange : pour les audacieuses

L’orange est une couleur plutôt clivante. Soit détestée soit adorée, elle incarne pourtant la touche vibrante et punchy qui pourrait changer votre look. Cette saison, elle est au coeur des tendances ! À appliquer en all-over, en french ou au travers d’un nail art, elle va ajouter un zeste d’irrévérence à votre mise en beauté. Seriez-vous prête à l’essayer ?

