13 astuces Animal Crossing (argent, inventaire, gagner du temps…)

Depuis une semaine, ça m’obsède. Dès que je me lève, dès que j’ai une pause, quand je m’endors, je pense à elle, ma petite île de l’autre monde.

J’ai attrapé le virus Animal Crossing assez tardivement, quelques temps après la sortie de New Leaf.

Tous les matins, mon trajet de métro tenait tout juste sur la recherche et le don de 3 fossiles, une petite visite à la boutique de Méli et Mélo et chez les Sœurs Doigt de Fée.

Alors quand Nintendo a annoncé Animal Crossing: New Horizons sur Switch, j’ai compté les mois, les semaines, les jours avant la sortie.

Je suis loin d’être une speed runneuse ou une zinzin des astuces et cheatcodes qui me permettraient d’avoir le plus beau village et la plus belle maison.

Mais jouer avec d’autres personnes m’a fait découvrir des fonctionnalités que je n’aurais pas forcément exploité si on ne m’en avait pas parlé.

Voici donc quelques astuces sur Animal Crossing: New Horizons que tu ne connais peut-être pas si comme moi tu es une « casual gameuse » !

Les astuces Animal Crossing: New Horizons pour gagner des clochettes

Créer un arbre à clochettes dans Animal Crossing: New Horizons

Tu as peut-être remarqué que tous les jours, un point scintillant sur le sol renfermait un sac de 1 000 clochettes. Empoche-le donc !

Mais savais-tu qu’en en replantant 10 000, tu pouvais faire pousser un arbre qui te donnera ensuite 30 000 balles ?

Pour ce faire, il suffit de cliquer sur tes clochettes dans ton inventaire et de générer un sac de 10 000 clochettes. Creuse un trou, enterre-le, et il poussera !

Depuis que je le fais quotidiennement, ma vie financière a changé.

Autre astuce : pour ne pas oublier où j’ai planté mon arbre à thunes, j’appose un motif perso juste devant !

Pour cela, direction le Nook Phone et l’appli « Motif personnalisé » ; sélectionne un motif existant ou crées-en un et choisis « Appliquer au sol » !

Miser sur le cours du navet dans Animal Crossing: New Horizons

Je ne vais pas te mentir, le système boursier, c’est pas franchement mon dada.

Mais quand j’ai compris qu’acheter des navets tous les dimanches matins à Porcelette me donnerait peut-être l’opportunité de les revendre un jour à plus de 600 clochettes l’unité, j’ai commencé à les entasser.

Stocke-les, attends le bon moment et revends-les quand le cours du navet (indiqué à la Boutique Nook) est au plus haut !

Partir à la chasse aux tarentules dans Animal Crossing: New Horizons

Les tarentules n’apparaissent que le soir toutes les 15 à 20 minutes, sont dangereuses, un peu difficiles à attraper et demandent beaucoup de patience.

Mais elles valent 8 000 clochettes et disparaissent en avril : ne tarde donc pas à aller les chasser en te baladant sur ton île entre 19h et 4h !

Vendre des fruits exotiques dans Animal Crossing: New Horizons

Les fruits de ton île ne te rapportent à la revente que 100 clochettes. Mais savais-tu que les noix de coco en rapportent 250 et les autres fruits 500 ?

Lorsque tu trouves un autre fruit, pense sur le long terme et fais-en un verger sur ton île (en le plantant ou en déterrant l’arbre pour le replanter chez toi) : tu pourras ainsi en revendre régulièrement à Méli et Mélo.

Dévaliser les îles rares dans Animal Crossing: New Horizons

Plusieurs îles mystères sont particulièrement fructueuses pour ton épargne de clochettes… mais à première vue elles ne te paraitront peut-être pas intéressantes.

Il existe par exemple une île rare remplie de tarentules, une autre bourrée de clochettes, une autre avec des Morphos bleus, des scorpions, des fleurs hybrides.

Bref, pars à l’aventure régulièrement, ça vaut le coup !

Les astuces Animal Crossing: New Horizons pour diversifier ton inventaire

Investir des Miles dans de l’espace inventaire d’Animal Crossing: New Horizons

J’ai mis du temps à le comprendre mais les extensions vendues dans le Nook Stop valent vraiment le coup !

Si tu veux agrandir ta capacité d’inventaire, achète la carte « Savoir s’organiser » dans le DAB. Si tu as déjà la « vraie » mairie, le « Guide du Fourre-Poches » t’offrira encore une ligne supplémentaire de stockage.

Écouter l’air du vent (et éclater des ballons) dans Animal Crossing: New Horizons

Les ballons apparaissent toutes les dix minutes sur l’île. En écoutant plus finement le son du jeu, tu pourras les repérer au son spécifique d’un vent un peu plus prononcé.

Les ballons contiennent masse d’objets rares. Fais attention à ne pas les faire tomber dans l’eau quand tu les éclates !

Squatter chez tes voisins pour leur soutirer des plans de bricolage

Mes plans de bricolage manquent cruellement de diversité. Mais tout récemment, je me suis rendu compte que mes voisins étaient super généreux quand je les emmerdais en plein atelier bricolage chez eux.

Balade-toi sur l’île et attends qu’ils rentrent chez eux pour s’improviser Valérie Damidot, ils te fileront plusieurs plans de meubles dans la journée.

Enrichir ta garde-robe et tes motifs avec des créations d’autres personnes

Ma vie a changé quand j’ai configuré l’appli Nintendo Switch Online sur mon (vrai) smartphone.

Avec cette appli liée à ton compte Nintendo, tu peux charger des motifs personnalisés directement sur ton Nook Phone.

Si comme moi, tu n’es pas vraiment une artiste, ce système te permettra de récupérer des motifs déjà faits par d’autres utilisateurs à partir desquels tu pourras créer des toiles, des papiers peints, du sol ou des vêtements stylés !

Mon énorme kink, c’est ce fil Reddit qui m’a permis de choper des cosplay de mes anime préf. Le tuto en français est ici !

Les astuces Animal Crossing: New Horizons pour gagner du temps

Réorganiser son inventaire

Si tu aimes les choses bien rangées, sache que tu peux réorganiser les objets de ton inventaire. Pour modifier la place d’un objet, maintiens le bouton A appuyé et mets-le à l’emplacement souhaité.

La meilleure façon de frapper un rocher dans Animal Crossing: New Horizons

Tu as sans doute remarqué que lorsque tu frappais un rocher, ton personnage se mettait à reculer, ce qui te fait parfois perdre des coups de pelle.

Pour optimiser tes coups, rien de plus simple : creuse deux trous juste derrière toi, en essayant de les caler « en coin ».

Ton personnage sera bloqué entre les deux lorsque tu frapperas les rochers, ce qui te permettra de récupérer tous les matériaux qui en sortent.

Porter un établi nomade dans Animal Crossing: New Horizons

Celle-là, c’est Mymy qui me l’a glissée. Pour gagner du temps dans tes sessions de bricolage, garde toujours un établi sur toi. Tu pourras ainsi improviser une session bricolman à n’importe quel moment.

Fabriquer des objets plus vite dans Animal Crossing: New Horizons

Tu trouves les animations de bricolage trop longues ? Si tu appuies en continu sur A pendant leur fabrication, ça s’accélère !

Et toi, quelles sont les astuces dont tu aurais aimé entendre parler avant ? Partage-les en commentaire !