Enfin un outil pour planifier la terraformation de ton île Animal Crossing !

Laisse-moi commencer cet article avec une fable bien triste.

Il était une fois une jeune ingénue prénommée Mymy. Lassée de son île bordélique dans Animal Crossing: New Horizons, elle décida un beau matin de la ranger toute entière.

L’entreprise n’était point aisée : les clochettes fondaient à vue d’oeil tandis que les jours passaient, marquant les déplacements de nombreux bâtiments.

Notre architecte en herbe n’avait qu’un mot d’ordre : la symétrie. Tout était parfaitement organisé, surtout son petit quartier résidentiel où vivaient koalas, lions et canards en harmonie.

Jusqu’au jour où notre héroïne se rendit compte qu’elle avait OUBLIÉ UN HABITANT ET DU COUP PAS PRÉVU DE PLACE POUR SA MAISON ET DU COUP C’EST PAS SYMÉTRIQUE BORDEL DE CON

Voilà. Ma vie.

Évidemment, quelques jours plus tard a été mis en ligne l’outil qui m’aurait été bien utile : un joueur, développeur de jeux vidéo, a créé son propre island planner pour Animal Crossing: New Horizons !

an early version of the island planner is out!!! you can mess around with it and download it here!! https://t.co/xBsiqRZ5vV thank you so so much for all the support everyone ✨✨✨ #ACNH pic.twitter.com/e41IsYrBQP

— rob fichman @ i ✨💖✨ my gf (@bobacupcake) May 3, 2020