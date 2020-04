Ce site te permet d’échanger des objets sur Animal Crossing

Tu n'arrives pas à obtenir certains objets ou certains matériaux dans Animal Crossing: New Horizons ? Ce site d'échange pourrait bien te servir !

Ce n’est pas forcément une évidence et pourtant : Nookazon est gratuit !

Si tu es à la recherche de ressources spécifiques, tu peux aussi déposer une annonce dans l’onglet Looking For, en fixant tes propres conditions. Un bon plan si tu veux te débarrasser de certains villageois !

La kitchenette est par exemple vendue entre 200 et 15 000 clochettes , ou en échange de certains villageois.

Le principe est simple : sur le site, les joueurs peuvent demander ou proposer des meubles et des matériaux, en échange d’autres objets ou de clochettes.

Le Nookazon est un marketplace géant (en anglais mais très bien fichu) dans lequel tu peux te procurer directement les ressources et les objets qui te manquent.

Bonne nouvelle : un joueur ingénieux, Daniel Luu, vient de développer un site pour mettre en relation les îliens et îliennes qui désirent échanger des objets d’Animal Crossing: New Horizons !

La question a fait le tour du Web : où trouver la planche à pain et la commode en bois de fer pour enfin décorer notre cuisine comme la plus talentueuse des Top Chef ?

Certains objets dans Animal Crossing: New Horizons relèvent du mythe, tant ils sont difficiles à dénicher.

