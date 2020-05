Comment virer un habitant de ton île dans Animal Crossing

Ouiii, je sais, je sais, Animal Crossing: New Horizons est censé être un jeu gentil et mignon, plein de bons sentiments…

…mais tu connais aussi bien que moi les failles de l’espèce humaine.

Tout comme la morveuse Porcelette a donné lieu à une spéculation intense sur le prix des navets, un trafic s’organise autour de certains habitants plus recherchés que d’autres — souvent parce que, disons-le : ils sont plus jolis !

Les différents habitants d’Animal Crossing: New Horizons

Il y a des habitants d’Animal Crossing qui sont devenus de véritables stars, comme Raymond, un chat un peu hautain se négociant à prix d’or sur Nookazon — un succès qui fait l’objet de nombreux mèmes.

D’autres sont universellement considérés comme plutôt moches ou banals et laissent le grand public indifférent.

De plus, certains joueurs et joueuses soignant le visuel de leur île jusque dans les détails ne souhaitent avoir que des habitants et habitantes qui respectent leurs palettes de couleurs et l’univers qu’ils et elles ont choisi.

Mais varier les habitants a un réel intérêt au-delà de l’aspect esthétique : tous les types de villageois ne donnent pas les mêmes plans de bricolage !

En effet, il existe 10 types de villageois que tu peux reconnaître à leurs tics de langages et centres d’intérêts.

Ainsi, si tu as 4 sportifs mais aucune « grande sœur » sur ton île, il y a des plans que tu ne pourras pas obtenir. D’où l’intérêt de diversifier ton voisinage.

Cependant, il n’est pas si aisé de faire partir un habitant, surtout si tu veux cibler qui va déménager… mais des méthodes existent.

Ce qui ne marche pas pour faire partir un habitant d’Animal Crossing

Comme le soupçonne la youtubeuse française Boramy dans la vidéo ci-dessous, être désagréable avec tes habitants ne t’aidera pas à les faire partir !

Pas la peine de les pousser, de leur donner des coups de filet ni de les faire tomber dans des pièges : ça les énervera, mais ça ne les poussera pas à déménager.

Pareil pour les plaintes à Marie, au Bureau des Résidents : quand tu critiques les expressions d’un de tes voisins, ça ne fait que réinitialiser les mots qu’il a appris depuis son arrivée. Ça ne lui dit pas « barre-toi ».

Leur offrir des déchets n’aura pas non plus d’incidence sur leur départ. Alors sois sympa !

Comment faire partir un habitant dans Animal Crossing

La vidéo ci-dessous semble expliquer la technique la plus sûre pour faire partir un habitant de ton île, sans utiliser le voyage dans le temps (changer l’heure et la date de ta Switch pour sauter des jours dans le jeu).

Elle est en anglais donc je te résume tout juste après !

En premier lieu, il faut attendre qu’ une bulle de pensée apparaisse au-dessus d’un habitant (comme dans l’image illustrant cet article). Cette bulle de pensée ne signifie pas toujours que le personnage veut déménager, mais aucun personnage ne déménagera sans avoir d’abord une bulle au-dessus de sa tête.

(comme dans l’image illustrant cet article). Cette bulle de pensée ne signifie pas toujours que le personnage veut déménager, mais aucun personnage ne déménagera sans avoir d’abord une bulle au-dessus de sa tête. Je le redis : il est impossible qu’un habitant quitte ton île tout seul , sans que tu en aies parlé avec lui au préalable.

, sans que tu en aies parlé avec lui au préalable. Attends donc de trouver un habitant portant cette bulle (ça peut leur arriver à tous, même ceux à qui tu parles tous les jours), et entame le dialogue à ce sujet.

S’il te parle de quitter l’île mais que ce n’est pas l’habitant que tu souhaites voir déménager, ferme immédiatement le jeu en cliquant sur le bouton Home et en quittant Animal Crossing: New Horizons. Fais vite avant la sauvegarde automatique !

en cliquant sur le bouton Home et en quittant Animal Crossing: New Horizons. Fais vite avant la sauvegarde automatique ! En relançant le jeu, tu retrouveras la bulle de pensée au-dessus du même habitant. Ne lui parle pas ! Du tout ! Ignore-le totalement ! Par contre, parle aux autres habitants que tu veux vraiment garder. Et ignore ceux que tu aimes moins.

Par contre, parle aux autres habitants que tu veux vraiment garder. Et ignore ceux que tu aimes moins. Le jour suivant, il y a de bonnes chances que la bulle de pensée ait été transférée à un autre habitant. Reviens plusieurs fois dans la journée : cet habitant peut être en train de bricoler ou autre raison pour laquelle la bulle n’apparaît pas.

Refais la manœuvre jusqu’à tomber sur l’habitant que tu souhaites mettre dehors.

Note que le youtubeur suggère deux façons de montrer à un habitant que tu souhaites le voir partir, sans être tout à fait certain de leurs chances de succès :

Enfermer sa maison dans des clôtures afin de l’empêcher (parfois) de sortir et d’interagir avec ses voisins

Déposer des déchets et sacs poubelle à proximité de sa maison

Le camping permet de faire partir un habitant dans Animal Crossing

Autre élément qui permet de faire partir un habitant de ton île : le camping ! Sur la même chaîne que le tuto ci-dessus, on trouve toute une vidéo dédiée :

En gros, voici le fonctionnement :

Quand tu as un visiteur au camping, parle-lui plusieurs fois jusqu’à ce qu’ il suggère d’emménager chez toi .

. Joue alors aux cartes avec lui jusqu’à gagner le jeu.

Le visiteur te proposera ensuite de remplacer un de tes habitants . Si c’en est un que tu veux virer : super ! Sinon, FERME LE JEU DIRECT comme je te l’ai expliqué précédemment.

. Si c’en est un que tu veux virer : super ! Sinon, FERME LE JEU DIRECT comme je te l’ai expliqué précédemment. Relance le jeu, refais toute la manip (parler au visiteur, jouer aux cartes), et rebelote jusqu’à ce qu’il te suggère le bon habitant à virer.

Tu t’en doutes, c’est LONG, surtout si tu n’utilises pas le voyage dans le temps : il n’y a pas si souvent des voyageurs au camping…

Remplacer un habitant qui part dans Animal Crossing

L’habitant que tu honnis de toutes les fibres de ton être se CASSE ? Bravo ! Victoire !

Il va falloir agir vite et bien, cependant, si tu veux choisir, au moins un peu, le personnage qui le remplacera.

Attends le surlendemain de l’annonce du départ (le lendemain l’habitant fait ses cartons, le surlendemain il part et sa maison devient une parcelle vide).

Ce jour précis, où sa maison est une parcelle vide, c’est là que tu vas devoir te bouger le cucul. Sinon, le lendemain, le jeu fera emménager un personnage aléatoire sur ton île.

Trouver un habitant Animal Crossing sur une île mystère

La méthode la plus simple est de cramer tes Miles Nook pour visiter des îles mystères : quand tu as une parcelle vide, tu y trouveras un voyageur que tu peux inviter en deux conversations à emménager chez toi.

Le risque, c’est un peu « l’effet Tinder » : tu te dis toujours que la prochaine île renfermera un meilleur habitant… et tu te retrouves à court de Miles ! En effet, une fois que tu as invité quelqu’un, tu ne rencontreras plus de personnage.

Il faut savoir s’estimer satisfaite même si tu n’as pas LE bonhomme dont tu rêvais.

Trouver un habitant Animal Crossing sur Nookazon

Je t’en parlais au sujet de Raymond : tu peux trouver des habitants en « vente » sur Nookazon, le shop non-officiel d’Animal Crossing.

Les joueurs ayant ces personnages et étant prêts à s’en débarrasser les échangent contre des clochettes, des Tickets Miles Nook ou d’autres habitants.

Pour effectuer la transaction, tu devras aller sur l’île de la personne te « vendant » un villageois (après l’avoir contactée sur Discord) et aller parler à ce dernier pour l’inviter chez toi.

Trouver un habitant Animal Crossing chez d’autres joueurs

Sans passer par Nookazon, tu peux t’inscrire à de nombreux serveurs Discord autour d’Animal Crossing et y trouver des gens qui préviennent lorsqu’un de leurs habitants déménage.

C’est le cas sur cet immense Discord Animal Crossing (en anglais) qui compte plus de 80 000 utilisateurs et utilisatrices !

Inviter un habitant Animal Crossing via les Amiibo

Les Amiibo sont de petites figurines ou cartes Nintendo que tu peux utiliser pour recruter des villageois dans Animal Crossing !

Ça se passe au Nook Stop du Bureau des Résidents. Il suffit de scanner ton Amiibo avec ta Switch pour inviter l’habitant correspondant à vivre sur ton île.

Tu t’en doutes, les Amiibo des personnages les plus populaires sont elles aussi très demandées et les ruptures de stock arrivent vite…

Mais si tu es joueuse, la Fnac propose 3 cartes Amiibo Animal Crossing pour 11€ !

Se détendre au sujet des habitants dans Animal Crossing

Comme à chaque article sur le sujet, je tiens à le rappeler : il n’y a pas de mauvaise façon de jouer à Animal Crossing: New Horizons !

Les îles fabuleuses qui pullulent sur Internet et les habitants « à la mode » ne doivent en aucun cas entraver ton plaisir de jouer à ton rythme.

Personnellement, je n’ai pas vraiment choisi mes villageois, et j’en suis venue à aimer ceux que beaucoup détestent, comme mon fidèle LaFlèche qui fait flipper avec ses yeux lumineux dès que la nuit tombe !

Il existe 393 personnages différents dans Animal Crossing: New Horizons et il est possible que cette liste s’allonge au fil des mises à jour.

Alors reste ouverte à la surprise, et aux coups de cœur inattendus que le jeu t’offrira !

