Le guide des motifs personnalisés d’Animal Crossing: New Horizons

Je dois bien l’admettre, depuis le début de ma partie sur Animal Crossing: New Horizons, je voue une passion sans borne à la personnalisation de mon île, de ma maison et de mon avatar.

Récemment, je suis par exemple tombée en amour pour une casquette rose Patagonia et pour une reproduction de la Grande Vague de Kanagawa, comme tu peux le voir en illustration de cet article !

Mais en partageant cette nouvelle passion avec mes camarades îliennes, je me suis rendu compte que nous étions finalement assez peu à connaître les manip à effectuer pour avoir accès à ces services dans le jeu.

Pourtant les possibilités sont infinies ! Avec la fonctionnalité Motifs personnalisés, tu peux utiliser les motifs d’autres joueurs qui t’ont prémâché le travail ou créer tes propres personnalisations.

Voici donc un tuto complet pour savoir comment trouver, créer et charger des motifs personnalisés dans ta partie d’Animal Crossing: New Horizons.

Où trouver des motifs personnalisés stylés pour Animal Crossing: New Horizons ?

Tout d’abord, parlons inspi.

Tout le monde n’a pas l’âme d’une styliste ou d’une décoratrice d’intérieur (ou certaines comme moi manquent de temps, tout simplement), voici donc quelques coins du Web où trouver des idées de perso.

Le fil Reddit ACQR, le temple des motifs personnalisés

Tous les jours, des centaines de joueurs et de joueuses publient sur ce fil Reddit dédié à Animal Crossing: New Horizons leurs personnalisations.

On y trouve de tout : des toiles de maître, des mèmes, des vêtements du quotidien comme des costumes en mode cosplay, des motifs de sol...

La richesse de ce fil est infinie. Je n’ai pas mis longtemps à me créer un compte Reddit juste pour avoir la possibilité de sauvegarder les motifs qui me plaisaient (option Save sur les posts) !

Nook’s Island, une encyclopédie multi-usages

Sur Nook’s Island, tu peux te renseigner sur la fréquence d’apparition des insectes et poissons mais tu peux aussi trouver de nombreux motifs personnalisés créés par des passionnés à travers le monde entier !

Dans la catégorie Designs de Nook’s Island, tu peux trouver des motifs par mot-clé ou par type (robe, t-shirt, hoodie, etc.). C’est sur cette plateforme que j’ai trouvé la plupart de mes cosplays d’anime.

Sur Twitter

Twitter est aussi pas mal utilisé par les créateurs et les créatrices pour le partage des codes de personnalisation.

En faisant une simple recherche « acqr », tu tomberas sur une multitude de motifs à télécharger.

Tu n’es pas intéressée par la création de motifs et tu veux directement passer à l’étape suivante en chargeant des motifs trouvés sur Internet dans ton jeu ?

Alors saute les 2 parties à venir et rends-toi directement au paragraphe Comment charger les motifs personnalisés.

Créer ou charger des personnalisations à l’aide d’un QR Code dans Animal Crossing: New Horizons

Si ces motifs ne comblent pas tous tes désirs, tu peux aussi charger des motifs via un QR Code ou créer les tiens mais ça demande un tout petit peu de configuration avec ton compte Nintendo Switch Online.

Pour charger tes propres personnalisations dans le jeu, tu dois disposer d’une connexion Internet, d’un compte Nintendo Switch Online et télécharger l’application dédiée sur ton smartphone (celui de la vraie vie, pas le NookPhone !).

L’appli est disponible gratuitement sur Google Play et sur l’App Store.

Outre les possibilités de personnalisation qu’elle t’offre, cette appli sera d’ailleurs très utile pour échanger avec les gens qui visiteront ton île ou à qui tu rendras visite puisqu’elle te donne accès à un chat vocal et à un clavier de tchat, mille fois plus pratique et rapide que le clavier numérique de la console.

Si tu as créé ton compte il y a quelques temps et que tu ne te souviens plus des identifiants, réinitialise simplement ton mot de passe sur Internet.

Si tu joues sur la console d’une autre personne sans posséder toi-même de compte Nintendo, tu ne pourras pas accéder directement à cette fonctionnalité. C’était mon cas auparavant car n’ayant pas de Switch, je squattais celle de quelqu’un ; j’avais donc créé mon personnage sur son île. Bonne nouvelle si tu es dans la même situation, tu peux quand même débloquer ces services de deux manières : En demandant à une personne qui a un compte familial Nintendo de t’ajouter à son groupe (Mymy le sang je te devrai ça toute ma vie je tatouerai ton nom sur mon avant-bras)

En achetant un abonnement Nintendo Switch Online (plusieurs formules existent, la mensuelle est à 3,99€ et l’annuelle à 19,99€)

Voilà pour les pré-requis ! Maintenant que tout est configuré, rentrons dans le vif du sujet.

Comment ajouter tes propres motifs personnalisés dans Animal Crossing: New Horizons ?

Tu as l’âme aventurière et tu as envie de créer tes propres motifs personnalisés ?

Des petits génies t’ont mâché le travail avec l’Animal Crossing Pattern Tool alias acpatterns.com !

Dans ce convertisseur, tu peux soit créer ton motif en le dessinant pixel par pixel, soit charger une image déjà toute faite qui sera transformée avec plus ou moins de finesse.

Cette plateforme très simple d’utilisation te donne accès aux motifs créés par d’autres joueurs et joueuses (Browse) et à un convertisseur d’images (Editor).

L’outil est assez instinctif pour la création de motifs personnalisés from scratch donc je ne m’attarderai pas dessus : choisis tes couleurs, ton outil (stylo, pot, pipette) et remplis les pixels un par un jusqu’à obtenir un motif satisfaisant.

À la fin, clique sur Generate QR code pour l’enregistrer.

Pour transformer des images déjà existantes, clique sur Convert, sélectionne l’image dans tes fichiers, choisis le nombre de carrés que tu veux générer au final (plus ton image sera découpée en X Patterns Wide et X Patterns Tall, meilleur sera son rendu dans le jeu), clique sur Next puis sur Convert.

Tu pourras alors récupérer l’image découpée en un ou plusieurs QR codes (Download QR Codes as .zip file).

Si tu crées des motifs nouveaux, tu peux les partager à d’autres joueurs et joueuses en les publiant sur la borne dans la boutique des Sœurs Doigts de Fée.

Comment charger les motifs personnalisés dans ta partie Animal Crossing: New Horizons ?

Tu as désormais une myriade de nouveaux motifs personnalisés et tu n’attends plus qu’une chose : les appliquer sur tes vêtements, en maquillage, sur tes murs ou sur ton sol ?

Accroche ta ceinture, c’est parti !

Cas #1 : tu as trouvé un motif personnalisé sur Internet et son code commence par MO- ou MA-

Dans cette configuration, tu dois donc :

Te rendre à la boutique des Sœurs Doigts de Fée (attention, elle ferme à 21h)

Te rendre à la borne à droite des vêtements exposés sur le mur du fond

Cliquer sur Par motif (ID) ou Par styliste (ID)

Rentrer le code du motif et valider son enregistrement sur un des slots de tes motifs personnalisés

Cas #2 : tu as créé ton propre motif et tu as un QR Code

Pour cette opération, tu auras donc besoin :

De ton smartphone avec l’application Nintendo Switch Online

Des fichiers QR codes

De ton NookPhone ouvert dans ta partie d’Animal Crossing

Ouvre le QR code du motif que tu veux charger. Ouvre ton appli Nintendo Switch Online et clique sur Motifs. Prends en photo le QR Code et valide son téléchargement.

Retourne sur ta Switch, ouvre le NookPhone puis clique sur l’icône des motifs personnalisés.

Dans le menu en bas tu peux voir l’option Télécharger si tu appuies sur ton bouton +. Le motif pris en photo avec ton QR code devrait alors apparaître, tu n’as plus qu’à l’enregistrer sur un slot de tes motifs personnalisés.

Pour utiliser ces motifs par la suite, rien de plus simple !

Ouvre ton NookPhone, clique sur l’icône des motifs personnalisés puis choisis Porter (si c’est un vêtement ou du maquillage), Exposer si c’est une oeuvre, ou Appliquer au sol.

Et voilà, maintenant c’est à toi : viens partager dans le fil du forum tes codes de personnalisation Animal Crossing !

