Parents d’ados : voici les 3 principaux motifs qui vous poussent à consulter un psychologue

L’adolescence est une période changements qui désarçonne bien souvent les parents. Florence Brami, psychologue, autrice du Guide parental pour comprendre son ado (De Boeck supérieur), nous a confié les principales problèmatiques qui amènent les parents à consulter.

Consulter un psychologue avec son ado quand on sent que le courant ne passe plus ou qu’il y a des problèmes insolubles, peut être une première étape pour renouer le dialogue. Florence Brami est psychologue en région parisienne et reçoit au quotidien dans son cabinet des parents et des enfants en difficulté. Elle distille aussi ses conseils sur Instagram avec son compte @dr_florencebrami. Elle revient pour nous sur les problématiques qui poussent les parents à demander de l’aide.

L’orientation scolaire

Parmi les premiers sujets qui génèrent le plus d’angoisse, il y a l’orientation scolaire, le fameux Parcours sup. « Je reçois de plus en plus de jeunes et de parents qui souffrent de stress et d’anxiété liés à l’orientation, explique la spécialiste. Ils se sentent complètement perdus et ne savent pas, malgré tous leurs efforts, s’ils vont pouvoir avoir ce qu’ils souhaitent.»

Les comportements à risque des ados

Le deuxième motif de consultation, ce sont les comportements à risque Les parents sont préoccupés par rapport à des comportements de leurs ados qui sont dangereux pour eux. Il y a tous les troubles alimentaires qui se développement énormément chez les filles. Ils commencent vers 13 ans et ne sont pas réglés tant qu’ils ne sont pas pris en charge. « Dès qu’on est sur un développement physiologique de la jeune fille et que ce corps, elle ne le maîtrise plus et il ne correspond plus tellement à ce qu’elle voit et à ce qu’elle voudrait, la première chose qu’elles peuvent faire pour contrôler quelque chose, c’est restreindre leur alimentation », souligne la psychologue. Un phénomène exacerbé par les réseaux sociaux et les influenceuses qui donnent des conseils pour maigrir complètement infondés, voire dangereux. On peut citer aussi toutes les scarifications et attaques du corps qui vont généralement de pairs avec une forme de déprime ou de dépression.

Les préoccupations sociales

En général, dans ce cas, ce sont les ados qui demandent à consulter parce qu’ils ont des problèmes avec leurs copains. Ils sentent qu’ils ont une estime d’eux-mêmes qui est diminuée. « L’ado évolue avec ses amitiés, il découvre sa personnalité avec ses amis, il a parfois besoin d’en parler et les parents ne sont pas les meilleurs interlocuteurs », prévient Florence Brami. Il est fréquent que la psychologue découvre aussi souvent en toile de fond des relations problématiques avec les parents. Dans les relations sociales, on retrouve aussi des ados qui consultent à cause d’un chagrin d’amour, les parents sont désemparés, ils ne savent pas comment leur venir en aide.

