Voici des inspirations pour ton île dans Animal Crossing !

Y'avais autant d'îles semblable sur new leaf ? J'ai du mal à me rappelerQuand je regarde des visites d'autres îles j'ai l'impression que 70% d'entre elles se ressemblent toutes, ont les mêmes structures, ambiance et arrangement d'espace.À chaque fois c'est toujours le coin "style japonais" ou jardin zen, l'espace arbres à fruit, le quartier résidentiel, le camping, etc.Y'a assez peu d'iles vraiment originales au final, c'est dommage que tout le monde se calque plus ou moins dans le même style