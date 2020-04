On fait un défilé de mode… dans Animal Crossing : New Horizons !

En partenariat avec Gémo (notre Manifeste)

Tu en as probablement entendu parler : Animal Crossing New Horizons cartonne depuis sa sortie fin mars, et permet à plein de gens de s’évader pendant le confinement !

Dans ce jeu très mignon, le but est d’aménager une île, de débloquer ou customiser des accessoires et des fringues, et de te concocter une vie hyper stylée.

En cette période, les gens profitent d’Animal Crossing pour organiser plein d’événements : des mariages, des anniversaires, des apéros, des dates… certains reproduisent même des scènes de films !

Et en parlant de fringues… Tu vas pouvoir découvrir la prochaine collection Gémo à l’intérieur même du jeu !

Un défilé Gémo dans Animal Crossing

La CM de Gémo a donc eu l’idée de te proposer une expérience particulièrement rigolote : essayer les vêtements qui composeront la prochaine collection de la marque par le biais de ton personnage d’Animal Crossing.

Sachant que Marie et Mymy était grosses fans du jeu à la rédac, Gémo leur a proposé d’aller faire du shopping dans la boutique qu’ils ont recréée dans Animal Crossing, et même d’organiser… un défilé !

C’est ainsi que Marie et Mymy ont découvert la nouvelle collection en avant-première.

Tout sur la collection Gémo dispo sur Animal Crossing

Les produits recréés dans le jeu par la CM de Gémo sont ceux de leur collection printemps et des deux prochaines collections estivales.

Et il y a des looks pour tout le monde : homme, femmes, enfants…

Un magasin Gémo a même été reconstitué dans le jeu vidéo !

Ces vêtements virtuels sont accessibles gratuitement à travers des codes, que voici :

ID Robe rouge : MO-NYJ9-VJQD-KHB8

ID Chemise colorée : MO-1FPM-P0RL-RK3T

ID T-shirt vert : MO-7R2R-RDGN-5Q66

ID T-shirt bleu : MO-32KS-3CKW-9CXR

ID Robe blanche : MO-GR46-SY5B-W0S0

ID T-shirt rouge : MO-8S19-F10X-QMC7

ID Chemise bleue : MO-RSPM-9CHW-JRP8

ID Robe noire : MO-XY1G-23LX-5T58

ID Robe rayée : MO-YFKV-1SRD-H954

ID Robe verte : MO-721G-VRK3-WDT5

La CM a recréée les motifs des vêtements en pixel art, afin que les joueurs et joueuses puissent habiller leurs avatars avec cette nouvelle collection, disponible prochainement dans la vraie vie.

Et comme le montrent les photos suivantes, le rendu est très bluffant !

Alors, tu en penses quoi de ce défilé Animal Crossing ? Quel est le look que tu as préféré ?

