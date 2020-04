Des gens transforment Animal Crossing en jeu de l’horreur !

Animal Crossing offre de plus en plus de liberté de design au fur et à mesure que de nouvelles versions du jeu voient le jour.

Certains joueurs vont alors jusqu’à créer des villes à l’opposé de la douceur chaleureuse d’Animal Crossing en donnant naissance à des villes de l’horreur !

Les villes de l’horreur d’Animal Crossing : New Leaf

Tout à commencé avec l’apparition dans le jeu de L’institut du rêve dans Animal Crossing : New Leaf.

Il s’agit d’un endroit dans lequel tu peux décider de télécharger ta ville afin que n’importe qui puisse venir la visiter.

La personne qui visite ne pourra pas interagir avec toi, mais seulement se promener tel un fantôme.

Donner l’accès à ta ville à l’Institut du rêve te rapporte d’ailleurs plusieurs milliers de clochettes.

C’est ainsi qu’il y a quelques années est apparu le village d’Aïka, qui avait été supprimée par Nintendo car jugée trop glauque pour être accessible dans un jeu censé être pour enfant.

Seule une version moins lugubre d’Aïka est restée accessible.

Cependant an 2020, le village originel serait de nouveau accessible avec un nouveau code onirique…

Le village d’Aïka a inspiré de nombreux joueurs à faire de même et les villes de l’horreur se sont multipliées.

Cette vidéo Youtube te fait un tour des plus flippantes d’entre elles !

De l’horreur dans Animal Crossing : New Horizons

Dans Animal Crossing : New Horizons, la liberté de design est encore plus grande que dans Animal Crossing : New Leaf, et les utilisateurs continuent à créer du contenu horrifique.

Tous ne vont pas jusqu’à faire des îles morbides entières, mais comme le montre Polygone, certains créent des décors lugubres, d’autres des scènes de crime, certains font passer leur personnage pour un tueur à la hache…

Vois plutôt.

Il est possible que je déraille et fasse bientôt des sacrifices sanglants au grand roi oiseau.

might fuck around and make some blood sacrafices to the great bird king later #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/IuuWpD0hBq — akairi 🍒 (@akairisenpai) March 22, 2020

Je n’ai pas grand chose mais je fais ce que je peux pour me sentir chez moi dans cet espace.

I don't have a lot but I'm doing what I can to make this space feel like a home. pic.twitter.com/yi3dKGB0v9 — Liz England (@lizardengland) March 21, 2020

Personnellement, je ne jouesplus à la Nintendo depuis très longtemps, et j’ai pris connaissance de cette facette d’Animal Crossing lorsque je suis tombée sur cette vidéo d’un joueur qui a créé une île horrifique vraiment réussie.

Je t’avoue que quand j’ai vu tout le monde acheter la Switch et se mettre à Animal Crossing : New Horizons pendant le confinement, je l’ai un peu mal vécu.

Et d’autant plus maintenant que je sais qu’il existe ces villes de l’horreur…

Est-ce que tu as déjà visité des villes de l’horreur dans Animal Crossing ? As-tu envie d’en créer une ?

