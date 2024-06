Nos 7 mascaras waterproof préférés qui ne bougeront pas cet été (promis)

Avec les baignades qui s’enchaînent et la chaleur qui vient faire suer le visage, un mascara waterproof n’est jamais de refus en été. Justement, voici notre palmarès des meilleures références du moment.

L’été, c’est un peu la saison où le mascara est soit proscrit car il a tendance à dégouliner sur le visage, soit remplacé par une formule waterproof qui tient malgré l’eau, la sueur, les grattages intempestifs et les aléas de la vie. En gros, c’est un peu le life saver de la saison estivale ! Et si toutes les marques proposent leur formule bien à elles, eh bien… toutes ne se valent pas. Car au-delà de tenir bon toute la journée, il faut aussi qu’il recourbe et allonge les cils, donne du volume, et par-dessus tout qu’il fasse tout ça sans faire de paquets !

Est-ce qu’on en demande trop ? Possible. Mais est-ce que malgré tout on a trouvé des produits qui font parfaitement l’affaire et correspondent à nos besoins ? Eh bien ouiiiiii ! Et les voici.

Le plus haut de gamme : le mascara waterproof Kush de Milk Makeup

Le Kush de Milk Makeup faisait partie des produits les plus attendus de la marque à son arrivée en France. Et franchement, on n’est pas déçues ! Il dispose d’une formule volumisante, revitalisante et imperméable ; de plus, les fibres en forme de coeur de sa brosse permettent d’obtenir du volume et de la longueur sans effet pattes de mouche.

P.S. : il contient de l’huile de graines de cannabis dérivée du chanvre, mais ne vous inquiétiez pas, vous n’allez pas finir high.

Le meilleur rapport qualité/prix : le mascara waterproof Sport d’Eyeko

Même s’il a été lauréat du Allure Best of Beauty Award en 2015 (ça ne nous rajeunit pas), ne vous fiez pas à l’âge de ce mascara waterproof signé Ayeko. Car en matière d’efficacité… il est au poil (ahah) !

Déjà parce qu’en une seule couche il permet d’obtenir l’équivalence de trois couches, mais aussi parce que son format est très facile à emporter partout où on en a besoin. Sa formule garantit un effet cil à cil exceptionnel, sans paquet et qui allonge la longueur sans en faire des tonnes. Ce qui rend ce mascara idéal pour la saison estivale, finalement.

Le plus abordable : le mascara waterproof Maxi Mod de Kiko Milano

Ne pensez pas que l’on a mis un mascara de chez Kiko pour relever le quota de produits accessibles dans cette sélection : cette formule waterproof a bien d’autres avantages en stock. Le principal ? Sa brosse ! Petite, elle permet d’avoir accès au moindre cil et peut même recourber ceux qui se logent proche du coin de l’oeil pour obtenir un résultat uniforme et bien accompagner le mouvement des cils sans avoir à déborder et à nettoyer.

Un résultat impeccable qui est également dû à la texture ultra crémeuse de ce mascara, fait pour obtenir un regard de biche tout l’été.

Le plus pratique pour recourber les cils : le mascara waterproof Better Than Sex de Too Faced

Un classique du genre. Celui dont on ne se lasse pas saison après saison et qui fait toujours son retour dans notre trousse à maquillage d’une manière ou d’une autre. En même temps, le Better Than Sex version waterproof est une pure tuerie !

Avec sa brosse en forme de sablier et sa formule enrichie en collagène, il permet d’allonger, de donner du volume et d’apporter un effet soyeux aux cils. L’idée ? Les maintenir courbés sans les agresser.

Le plus push-up : le mascara waterproof Lights, Camera, Splashes de Tarte Cosmetics

Si vos cils ont tendance à rester droits même quand vous mettez plusieurs couches de mascara, la formule Lights, Camera, Splashes de Tarte Cosmetics est faite pour vous. Formulé pour avoir l’effet d’un push up pour vos cils, ce mascara dispose également d’une brosse fine qui permet de donner de la profondeur au regard sans avoir à se contorsionner ou à y passer de longues minutes. Un must-have.

À vos wishlists… et à vos plongeoirs !

Les réponses à toutes vos questions sur les mascaras waterproof

Quel est le meilleur mascara waterproof selon notre avis ?

Comme toujours, cela dépend de vos besoins. Ceux qui veulent, et surtout peuvent, investir dans un mascara waterproof haut de gamme se tourneront vers le Kush de Milk Makeup tandis que le Sport d’Eyeko à l’avantage d’être vraiment efficace sans être excessif. Les petits budgets seront de leur côté ravis de pouvoir se procurer le Maxi Mod de Kiko Milano. Et pour des attentes bien spécifiques, le Better Than Sex de Too Faced est là pour recourber vos cils à l’envie alors que le Lights, Camera, Splashes de Tarte Cosmetics vous offrira un effet push-up ultra désirable.

C’est quoi le mascara waterproof/maquillage waterproof ?

« Waterproof » ça signifie en français « résistant à l’eau », alors vous avez déjà votre réponse simplement en traduisant ! Le mascara waterproof est ainsi imaginé pour résister à l’eau et l’humidité. Ses ingrédients hydrophobes vous permettent également de garder un makeup on fleek même en cas de larmes ou de problèmes de sueur. Il devient ainsi votre meilleur allié pour vos sorties estivales à la mer, pour les jours de pluie ou les bad moods !

Est-ce que le mascara waterproof abîme les cils ?

La formule d’un mascara waterproof étant plus puissant qu’un modèle classique pour qu’elle résiste à l’eau toute la journée, elle est donc aussi forcément plus agressive. Cela ne veut pas dire que vous allez perdre vos cils, ne vous inquiétez pas ! Mais il est en revanche préférable de ne pas l’utiliser tous les jours et d’alterner avec un mascara traditionnel. Le démaquillage peut aussi être une étape compliquée, étant donné qu’il est fait pour résister à l’eau. Pour ne pas vous frotter les yeux pendant 10 min et abîmer vos cils, optez donc plutôt pour une huile ou une crème démaquillantes qui seront bien plus efficaces.

Quels sont les meilleurs mascaras waterproof pour les yeux sensibles ?

Les mascaras de cette sélection qui vont le plus prendre soin de vos yeux et vos cils sont le Kush de Milk Makeup et le Maxi Mod de Kiko Milano. Le premier dévoile une formule revitalisante qui nourrit les cils tandis que le second propose une formule élastique composée d’huile de ricin connue pour ses propriété émollientes.

Quel mascara waterproof apporte le plus de volume ? Quel est le meilleur mascara waterproof volumizing ?

Dans la course au volume, deux concurrents semblent tirer leur épingle du jeu. D’un côté, la formule du Kush de Milk Makeup s’imagine pour apporter un volume infini. De l’autre, le Better Than Sex de Too Faced s’accompagne d’une brosse en forme de sablier parfaite pour rendre les cils plus fournis que jamais.

Comment enlever son mascara waterproof ? Quel démaquillant choisir ?

Si vous avez lu la réponse précédente, et on est sûres que vous l’avez fait, vous avez déjà la réponse. Mais on va vous la remettre ici juste au cas où. Se démaquiller peut en effet être plus difficile que d’habitude, étant donné que le mascara waterproof est fait pour résister à l’eau. Alors on oublie l’eau micellaire et l’eau tout court et on opte plutôt pour une huile ou une crème qui se révèlent bien plus efficaces. Avec eux, inutile de frotter à l’excès et d’abîmer vos cils.

Quel mascara choisir pour aller à la piscine ?

Vous avez de la chance, comme tous les mascaras de cette sélection sont waterproof, vous pouvez optez pour n’importe lequel d’entre eux. Elle est pas belle la vie !

Quel mascara waterproof est noir ?

Tous les mascaras de cette sélection vous permettent d’arborer une belle teinte noire alors vous avez l’embarras du choix.

Existe-t-il un mascara waterproof marron ?

Un des mascaras de cette sélection se décline en effet dans une teinte marron. Il s’agit du Light, Camera, Lashes de Tarte Cosmetics.

Y a-t-il un mascara waterproof transparent ? et un mascara waterproof bleu ?

Il en existe bel et bien, mais pas dans cette sélection. Comme expliqué précédemment, les mascaras waterproof présentés ici apportent uniquement une teinte noire intense au regard.

Et si le film que vous alliez voir ce soir était une bouse ? Chaque semaine, Kalindi Ramphul vous offre son avis sur LE film à voir (ou pas) dans l’émission Le seul avis qui compte.

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.