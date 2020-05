Tu pensais que les tarentules étaient ton pire cauchemar dans Animal Crossing: New Horizons ?

Désolée d’être la porteuse de mauvaises nouvelles mais tu n’es pas au bout de tes mini-infarctus car depuis le 1er mai, ton île est squattée par des scorpions !

Pourquoi vaincre ta peur des scorpions dans Animal Crossing: New Horizons ?

Pour les clochettes, pardi ! (Oui, je parle comme mes villageois, je vis désormais dans un monde empli de mauvais jeux de mots et d’expressions obsolètes jpp du confinement)

Les scorpions apparaissent entre 19h et 4h du matin, de mai à septembre dans l’hémisphère Nord. Ces insectes rares spawn sur ton île environ toutes les 15 minutes.

Ils peuvent être assez difficiles à attraper si tu t’y prends à l’arrache car une fois ton filet équipé, ils foncent sur toi comme des dératés.

Si tu n’es pas assez agile, leur piqûre t’assomme irrémédiablement et te fait réapparaître devant chez toi.

Mais leur capture vaut son pesant d’or : chacun d’entre eux peut-être revendu à 8 000 clochettes chez Méli & Mélo ou 12 000 clochettes auprès de Jason, un visiteur régulier de ton île qui t’achète tes insectes un peu plus cher.

Comment attraper des scorpions dans Animal Crossing: New Horizons ?

Heureusement, des joueurs et joueuses astucieuses ont trouvé plusieurs techniques pour capturer plus efficacement ces suppôts de Satan.

Si certains utilisent la méthode « yolo » qui consiste à brandir et abaisser son filet d’un coup sec en pleine course poursuite DE L’ENFER, d’autres optent pour la tactique qui a déjà fait ses preuves avec les tarentules.

Pour t’assurer leur capture, approche-toi lentement du scorpion en maintenant le bouton A appuyé pour que ton filet soit levé, fais quelques pas et arrête-toi régulièrement, le temps que le scorpion baisse sa garde.

Lorsque tu es assez proche, lâche A et savoure ta victoire (pour peu que tu aies bien visé, personne n’est parfait).

Des personnes utilisent une autre méthode qui consiste à attirer la bête dans un coin de l’île où des trous ont été creusés méthodiquement pour faire barrage au scorpion, qui ne peuvent pas sauter.

Attention, lorsque les scorpions sont trop près de l’eau, ils peuvent se noyer et disparaître (RIP).

Comment créer une île à scorpions dans Animal Crossing: New Horizons ?

Comme pour les tarentules, en voyageant avec un ticket Nook Miles tu auras peut-être la « chance » de tomber sur une île rare où grouille une colonie de scorpions. Si c’est le cas, tant mieux, c’est la richesse assurée !

Mais comme ces « réserves naturelles » ont un taux d’apparition très irrégulier, sache qu’il existe une technique pour faire apparaître les scorpions sur n’importe quelle île plate.

La méthode est la même que pour les tarentules. Vide ton inventaire, prévois plusieurs haches, pelles et filets et rends-toi sur une île avec un ticket Nook Miles entre 19h et 4h du matin.

Si tu arrives sur une île plate, il va falloir la ratisser.

Coupe tous les arbres et déterre leurs troncs, cueille toutes les fleurs (pas besoin de les déterrer) et casse tous les rochers. Récupère tout ce qui traîne et si tu as un peu de chance, les scorpions devraient commencer à arriver !

Et voilà, maintenant c’est à toi ! As-tu déjà chopé des scorpions ? Quelle est ta technique pour les attraper plus facilement ?

