Comment attraper les tarentules d’Animal Crossing (ces petites bâtardes)

Si tu joues à Animal Crossing: New Horizons la nuit, tu as sans doute déjà croisé le chemin d’une tarentule.

Ces ÉNORMES êtres à huit pattes ont la particularité d’être particulièrement véloces et d’attaquer à la vue de tout filet présageant leur capture.

Si on entend autant parler des tarentules, c’est parce qu‘elles se revendent particulièrement cher dans le jeu : 8 000 clochettes chez Méli et Mélo et 12 000 clochettes pièce si tu as la chance de tomber sur un visiteur spécial sur ton île.

Voici quelques infos et conseils pour capturer facilement des tarentules dans Animal Crossing: New Horizons.

Comment trouver des tarentules dans Animal Crossing: New Horizons ?

Les tarentules apparaissent naturellement sur ton île entre 19h et 4h du matin, entre novembre et avril. Tu n’auras la chance d’en croiser que toutes les 15 à 20 minutes.

Si tu rates ton coup et qu’elles te piquent, tu t’évanouiras et retourneras devant ta maison.

Il existe néanmoins quelques techniques pour en débusquer plus régulièrement mais ça demande un peu d’investissement et d’organisation.

Tout d’abord, commence par vider ton inventaire pour n’y laisser que l’essentiel. Achète un ticket Miles Nook à 2 000 miles au Nook Stop puis va à l’aéroport pour te rendre sur une île mystère.

Si tu as de la chance, tu tomberas peut-être sur l’île aux tarentules.

L’île aux tarentules dans Animal Crossing: New Horizons

Comme toutes les îles rares, l’île aux tarentules est entrée dans la légende.

Tu la reconnaîtras assez rapidement car elle a une forme très particulière : elle est composée d’un îlot central avec des rochers.

Tarantula island is a mess (yea obviously this doesnt work) #ACNH pic.twitter.com/Sy1yBlnFwS — a (@gallivantae) March 29, 2020

Au centre, les tarentules apparaissent régulièrement. C’est le moment ou jamais de t’exercer à les capturer !

Défricher une île mystère pour avoir de tarentules dans Animal Crossing: New Horizons

Une autre technique repose moins sur la chance et demande un peu de temps.

Rends-toi sur n’importe quelle île mystère. Dévalise l’île et nettoie absolument tout : cueille les fleurs, déracine les arbres, casse les rochers (pour cela, mange des fruits !), puis attrape ou effraie tous les insectes.

Tu peux laisser les mauvaises herbes et tu n’as pas besoin de déraciner les fleurs.

En quelques minutes, tu devrais voir arriver des tarentules !

Comment attraper des tarentules dans Animal Crossing: New Horizons ?

Les adeptes d’Animal Crossing ne manquent pas d’ingéniosité pour parvenir à leurs fins et capturer efficacement des tarentules.

Les tarentules disparaissent très rapidement après un essai raté ou si elles sont trop près de la mer. Je dois t’avouer qu’à ce jour, je n’ai toujours pas réussi à en attraper une malgré mes approches discrètes…

La technique de base : quand tu es équipée de ton filet, maintiens le bouton A appuyé et tu pourras approcher lentement de la bête sans qu’elle ne panique.

Dès qu’elle lève ses pattes, arrête-toi. Dès qu’elle les abaisse, fais un pas de plus. C’est un boulot de patience…

Autre technique trouvée par des joueurs astucieux : tu peux optimiser tes chances de capture en creusant des trous tout autour de toi ou en créant des pièges à tarentules.

Même si ça ne marche pas à tous les coups, les trous que les araignées ne peuvent franchir te protégeront de l’assaut des bestioles tout en te laissant le temps de donner un coup de filet maîtrisé.

Bon à savoir : lorsque tu es poursuivie par une tarentule ou si tu l’enfermes, les autres deviennent inoffensives.

C’est donc le moment ou jamais de les choper !

Alors, prête pour la richesse ?

Cette nuit avant de dormirje suis tombé sur l'ile aux tarentule.. j'ai laissé ca devant Meli et Melo #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/86Uw8wHxvh — Menyanthe (@LMenyanthe) March 23, 2020

À lire aussi : 13 astuces Animal Crossing (argent, inventaire, gagner du temps…)