Viens discuter avec nous sur le Discord des madmoiZelles !

madmoiZelle lance son Discord, pour papoter en ligne ! Viens y discuter avec d'autres lectrices et lecteurs ainsi qu'avec l'équipe du magazine !

Puis clique sur le + dans la colonne de gauche, sélectionne « Rejoindre un serveur » et copie-colle le lien du Discord des madmoiZelles .

Si tu n’as pas de compte, tu pourras en créer un gratuitement et en quelques clics via le lien ci-dessus. Ensuite, Discord te proposera de créer ton propre serveur : clique sur « Passer », puisque tu viens rejoindre celui des madmoiZelles !

On a donc créé le Discord des madmoiZelles, sur lequel tu pourras échanger avec d’autres lectrices et lecteurs mais aussi avec l’équipe du magazine.

Discord est un service de discussion en ligne qui permet d’échanger à l’écrit et en vocal. Il a été créé à la base pour la communauté gaming mais tout le monde peut s’en servir !

On vient de lancer le Discord des madmoiZelles et il n’attend que toi ♥

Mymy

Mymy est la rédactrice en chef de madmoiZelle et gère la rubrique masculinité (dont fait partie son podcast, The Boys Club). Elle est aussi dans la Brigade du Kif du super podcast Laisse-Moi Kiffer. Elle aime : avoir des opinions, les gens respectueux, et les spätzle.



