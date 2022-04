Madmoizelle recherche deux commerciaux ou commerciales de choc, venez postuler !

Jeune Madmoizelle recherche commerciaux ou commerciales mortelles ! Venez rejoindre la régie du magazine et contribuer à son succès.

Madmoizelle grandit ! Seize ans après sa création, le magazine continue à croître et cherche donc à étoffer sa régie commerciale afin de créer des projets toujours plus cool. Deux offres d’emploi sont ouvertes, alors n’hésitez pas à postuler et à faire tourner !

CDI : devenez commercial ou commerciale affiliation chez Madmoizelle

Le ou la commerciale en charge de l’affiliation fait le lien avec les annonceurs e-commerce et plateformes d’annonceurs, négocie des partenariats, et bâtit une stratégie commerciale basée sur l’affiliation (logique).

Le poste de commercial ou commerciale affiliation en bref

Poste en CDI

À pourvoir de suite

À Paris (télétravail ponctuel possible)

Postulez pour devenir commercial ou commerciale affiliation chez Madmoizelle

CDI : devenez commercial ou commerciale chez Madmoizelle

Ce poste plus vaste correspond à une personne qui sera chargée de la prospection, du développement, de l’animation de son portefeuille de clients et de la conception des stratégies répondant au mieux aux problématiques et objectifs des marques.

Elle s’appuiera sur divers formats existants — le display, la création de contenu, l’organisation d’évènements, etc. — mais sera aussi amenée à imaginer des solutions innovantes.

Le poste de commercial ou commerciale en bref

Poste en CDI

À pourvoir de suite

À Paris (télétravail ponctuel possible)

Postulez pour devenir commercial ou commerciale chez Madmoizelle

Plus largement, le groupe Humanoid (Frandroid, Numerama et Madmoizelle) recrute divers postes : rédacteur ou rédactrice de guides d’achat, journaliste spécialisé ou spécialisée en automobile, développeur ou développeuse back… Toutes les offres sont ici, alors à vos CV !