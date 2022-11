Madmoizelle lance son émission parentalité sur Twitch !

« L’Apéro des Daronnes » aura lieu une fois par mois sur notre chaîne Twitch. Pour cette première édition, Marie-Stéphanie Servos et Manon Portanier parleront de tout ce que la parentalité a changé à leurs vies avec une invitée (mystère) passionnante. Rendez-vous le 29 novembre dès 20h30 !

Darons et Daronnes de France et de Navarre, préparez-vous : Madmoizelle lance son émission Twitch pour parler parentalité.

L’Apéro des Daronnes, une nouvelle émission Twitch sur la parentalité

Ni reloue, ni assommante, L’Apéro des Daronnes parlera couches, post partum, grossesse, allaitement, regret maternel, éducation, réseaux sociaux… Sans tabou, sans détour et surtout avec beaucoup d’humour, un regard féministe, accessible et inclusif, qui constituent l’ADN de Madmoizelle.

Chaque mois, à l’heure de l’apéro, rejoignez Manon Portanier et Marie-Stéphanie Servos ainsi qu’un ou une invitée exceptionnelles. Ensemble, elles répondront à toutes les questions que vous vous posez peut-être sur de nombreux sujets autour de la grossesse, de la parentalité (ou de la non-parentalité).

Rendez-vous sur la chaîne Twitch de Madmoizelle dès 20h30 (une fois le tunnel du soir terminé et les enfants couchés, enfin, si vous en avez).

« Tout ce que la maternité a changé à nos vies »

Pour cette première édition, Manon et Marie-Stéphanie recevront une invitée passionnante et échangeront avec elle autour de tous les changements que la maternité a eus dans leurs vies : du rapport au corps en passant par le couple ou encore l’équilibre entre boulot et vie familiale. L’identité de cette invitée mystère est encore un secret, mais voici un indice pour tenter de deviner de qui il s’agit :

Si la vie te donne des citrons, fais-en de la citronnade !

Alors, vous avez trouvé ?

Vous voulez savoir à quel point nous nous sommes investies dans la communication autour de cette nouvelle émission mensuelle, voici une de nos photos officielles qui, nous en sommes sûres, finira d’embellir notre réputation (c’est faux).

Rendez-vous ce mardi, puis tous les derniers mardi du mois dès 20h30 sur Twitch !

