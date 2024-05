Madmoizelle change

Madmoizelle se tourne vers ses lectrices, désormais massivement présentes sur les réseaux sociaux et vidéo. Et renforce, ce faisant, la ligne éditoriale pour laquelle le média est reconnu : donner la parole aux femmes.

Depuis 20 ans, Madmoizelle informe les femmes pour répondre à leurs interrogations, faciliter leur quotidien et faire avancer leurs combats. Vous le savez mieux que nous, Madmoizelle est aussi et surtout une marque conversationnelle qui s’appuie sur une communauté engagée et fidèle. Une communauté qui n’a cessé de nous inspirer, sur le site et sur nos réseaux sociaux et vidéo, et un média transgénérationnel qui parle aux femmes de 20 ans comme à celles de 40, 50 ans ou plus.

Les femmes que nous rencontrons et les mots que nous mettons en forme racontent un morceau de la société dans laquelle nous vivons. Notre force : vous donner la parole, faire vivre votre quotidien, essayer de vous déculpabiliser et de vous libérer des injonctions. Ce sont ces histoires authentiques qui rythment la ligne éditoriale de Madmoizelle depuis sa création et que Madmoizelle va continuer à produire.

Aujourd’hui, nous savons pourtant bien que la marque est moins claire qu’avant pour nos lectrices. Malgré nos succès sur les réseaux sociaux et en vidéo, nous ne sommes pas encore allés assez intensément aux endroits où vous nous lisez et nous regardez. Pris entre le travail de qualité des influenceuses et celui des médias généralistes où l’information féministe est enfin sérieusement traitée, notre site web a perdu ses audiences historiques.

C’est pour cela que nous souhaitons aujourd’hui un retour à l’essentiel et à ce que nous faisons de mieux : laisser les femmes raconter leur histoire. C’est la mission, renouvelée, de Madmoizelle.

Cet engagement sera porté principalement où nos communautés nous suivent et nous lisent : sur les plateformes sociales et en vidéo, où Madmoizelle a une forte présence. Nous pensons que le vécu des femmes doit être davantage raconté pour pouvoir être entendu par le plus grand nombre. Nous sommes convaincus que ce recentrage, qui va mettre quelques semaines avant d’être visible sur le site, est un changement nous permettra d’élargir notre audience et d’aller la toucher où elle est.

