Rien de prévu ce vendredi ? Le Crew Mad got your back avec une soirée de folie sur Twitch !

Ce vendredi soir, il est temps de se détendre sans pression avec l’équipe de streameuses et streameurs Madmoizelle pour une soirée gaming de dingue dès 21h !

Ce vendredi soir, c’est grosse soirée avec 6 membres du crew Madmoizelle : HanaChan, HiSo, Tara Kroft, Krose, Sa_me_di et Sekai. Autant de personnalités que de talents !

Sekai hostera cette première soirée légendaire, qui risque bien de devenir un rendez-vous mensuel pour notre plus grand bonheur. Mais que va t-il se passer exactement ? Cette émission aura plusieurs enchainements, entre jeux multi et détente, entre les potos Madmoizelle et les viewers.

Les jeux F2P choisis pour cette soirée sont :

Use your words, le jeu délirant pour les gens drôles et leurs amis pas drôles .

pour les gens et leurs amis . Bomb Party, où chaque joueur doit à tour de rôle trouver (et taper au clavier) un mot contenant la série de lettres proposée avant que le temps soit écoulé et que la bombe n’explose… Pas stressant du tout !

! Code Names, le jeu où deux équipes s’affrontent cruellement pour trouver des mots secrets dans une grille, plus rapidement que l’autre. Toute la subtilité du jeu réside dans le fait qu’on annonce un seul mot, mais qui en combine plusieurs .

pour trouver des mots secrets dans une grille, plus rapidement que l’autre. Toute la subtilité du jeu réside dans le fait qu’on annonce un seul mot, mais qui en . Gartic Phone, le jeu du téléphone sans fil en ligne !

en ligne ! Pico Park : Classic édition, le jeu de puzzle d’action multijoueur local coopératif.

d’action multijoueur local coopératif. Fortnite, pour un prop hunt en custom.

Les jeux F2P (free to play) pour pouvoir inviter masse de viewers :

Scribble it, le dessiner c’est gagné de l’époque revenu au goût du jour. Dessinez vite, devinez encore plus vite, et gagnez tout !

de l’époque revenu au goût du jour. Dessinez vite, devinez encore plus vite, et ! Master of the Grid, le jeu-questionnaire massivement multijoueur.

Aucun jeux payant pour un maximum de fun avec VOUS !

Ne restez pas seules ce vendredi soir, et n’ayez plus aucune hésitation. On sort nos agendas et on note immédiatement : rendez-vous vendredi 6 mai dès 21h pour une grosse soirée bordélique avec notre sublime et déjantée crew de streameuses et streameurs !