Retrouvez-nous ce soir à 19h sur Twitch avec Eve Simonet !

« L’Apéro des Daronnes », c’est l’émission qui a lieu une fois par mois sur notre chaîne Twitch. Pour cette deuxième édition, Marie-Stéphanie Servos et Manon Portanier parleront de post-partum avec Eve Simonet, créatrice du documentaire Mon Post-Partum et de la plateforme de streaming féministe on.suzane. Retrouvez-nous ce soir à 19h !

Après le premier volet, en compagnie de Lisa Gachet, la créatrice de la marque Make My Lemonade, Marie-Stéphanie Servos et Manon Portanier accueillent cette fois Eve Simonet, pour un live qui risque de mettre un bon coup de pied dans la fourmilière de la parentalité.

L’Apéro des Daronnes, la deuxième émission pour parler du post-partum

Pour rappel, l’Apéro des Daronnes est une émission Twitch qui parle de couches, de post-partum, de grossesse, d’allaitement, de regret maternel, d’éducation, de réseaux sociaux… Sans tabou, sans détour et surtout avec beaucoup d’humour, un regard féministe, accessible et inclusif, qui constituent l’ADN de Madmoizelle.

Cette semaine, c’est Eve Simonet qui se joint à nous pendant 1h30 de live en plateau. Eve, c’est une mère badass, qui a 367 idées à la minute, et qui n’a pas le temps que le monde s’adapte pour les réaliser. Mais c’est aussi une féministe dont l’engagement a éclos en même temps que sa vie a été bouleversée par l’arrivée de son premier enfant.

Eve Simonet, son du post-partum et son histoire

En 2020, alors qu’elle s’apprête à accoucher, Ève Simonet cherche des informations sur le post-partum, cette période qui suit l’accouchement et peut durer de plusieurs mois à plusieurs années. Elle ne trouve que très peu d’informations, et surtout, aucun documentaire relatant cette période pourtant vécue par 750 000 femmes en France chaque année. Elle se met alors en tête de réaliser une série-documentaire sur le sujet, mais se heurte rapidement à la réticence des diffuseurs, qui voient d’un mauvais œil, sans vraiment le formuler directement, le fait de parler ouvertement de sang, de montées de lait ou encore de dépression post-partum.

Qu’à cela ne tienne, Ève Simonet décide d’auto-financer son projet, qui verra le jour en mars 2022. Très rapidement, « Post-partum, le documentaire » rencontre un grand succès, à l’image de son compte Instagram sur lequel elle documente quotidiennement sa conception.

Forte de ce succès, et de la bienveillance qui émane de la communauté créée dans le sillage de son documentaire, Ève décide de créer des formats « qui comptent vraiment pour les femmes et pour les hommes », même s’il faut le faire sans l’industrie du cinéma. C’est ainsi qu’émerge l’idée de créer on.suzane, une plateforme documentaire indépendante qui donnerait la voix à des réalisatrices et des sujets rarement explorés, tels que le flux libre instinctif, le RGO, la sexualité féminine ou encore l’accouchement.

