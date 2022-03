Bosser chez Madmoizelle, ça vous tente ? Deux CDI et un CDD sont ouverts !

Madmoizelle recrute ! Si vous souhaitez rejoindre l’équipe du média féminin et féministe le plus cool de France (en toute modestie), par ici…

Et si vous rejoigniez la fière team de Madmoizelle ? Trois offres d’emploi sont actuellement ouvertes, alors si vous aimez le féminisme, la presse, la vidéo, l’affiliation, ainsi que le pain aux olives disponible chaque vendredi dans nos bureaux, n’hésitez pas à postuler !

Voici un rapide descriptif des postes ; vous trouverez plus d’infos derrière les liens pour candidater.

CDI : devenez rédac chef de Madmoizelle

Eh oui, comme vous le savez peut-être déjà (si vous me suivez sur Twitter par exemple), je tire ma révérence et je m’apprête à quitter Madmoizelle fin avril 2022, après dix ans dont trois en tant que rédactrice en chef.

Le média recherche donc son ou sa future rédacteur ou rédactrice en chef, afin de porter la ligne édito, d’inventer le Madmoizelle de demain, et d’encadrer la formidable équipe du magazine.

Le poste de rédac chef en bref

Poste en CDI

À pourvoir de suite

À Paris (télétravail ponctuel possible)

Postulez pour devenir rédac chef de Madmoizelle

CDI : devenez commercial ou commerciale affiliation chez Madmoizelle

On quitte la rédaction pour partir du côté de la régie commerciale avec ce poste !

Le ou la commerciale en charge de l’affiliation fait le lien avec les annonceurs e-commerce et plateformes d’annonceurs, négocie des partenariats, et bâtit une stratégie commerciale basée sur l’affiliation (logique).

Le poste de commercial ou commerciale affiliation en bref

Poste en CDI

À pourvoir de suite

À Paris (télétravail ponctuel possible)

Postulez pour devenir commercial ou commerciale affiliation chez Madmoizelle

CDD : devenez vidéaste brand content chez Madmoizelle

On reste à la régie commerciale avec cette dernière offre : on recherche un ou une vidéaste qui se dédierait au brand content chez Madmoizelle !

La personne recrutée à ce poste participera à la création et la production de contenus conçus par la régie de Madmoizelle pour ses partenaires, et publiés sur les réseaux sociaux et les chaînes (YouTube, Twitch, etc.) de Madmoizelle.

Le poste de vidéaste brand content en bref

Poste en CDD (6 mois)

À pourvoir de suite

À Paris (télétravail ponctuel possible)

Postulez pour devenir vidéaste brand content chez Madmoizelle

Plus largement, le groupe Humanoid (Frandroid, Numerama et Madmoizelle) recrute divers postes : journaliste spécialisé ou spécialisée en voitures électriques, développeur ou développeuse, monteur ou monteuse vidéo… Toutes les offres sont ici, alors à vos CV !