La rando vous tente ? Voici des conseils pour débutante histoire de vous lancer bien équipée

La randonnée vous fait les yeux doux ? Vous avez envie de grand air ? Avant de partir à l’aventure, lisez d’abord ces quelques recommandations pour choper le matos qu’il vous faut…

Les chaussures

Les chaussures, en rando, c’est la base. Vous pouvez randonner en tutu, en crop top, ou à poil, mais par pitié, respectez vos pieds.

Même pour pas très cher chez Decathlon, vous pouvez avoir une paire de chaussures pas trop moches, très correctes et confortables pour crapahuter.

Chaussures de randonnée imperméables- NH150 WP – Femme – Quechua – 30€

Si vous êtes d’attaque pour y mettre le prix, laissez vous tenter par des marques un peu plus haut de gamme, comme Salomon ou Merrell.

Un conseil : des chaussures de marches, ça se teste. Une petite gêne ne s’efface pas à l’usure, au contraire : elle empire et fera de vos prochaines randos un enfer. Si jamais vous êtes trop à l’étroit ou n’êtes pas parfaitement à l’aise, reposez la paire et essayez-en une autre.

Allez en magasin de sport ou bien à la Mecque des randonneurs, Au Vieux Campeur, où vous pourrez tester le grip de votre futur achat sur des minis montées caillouteuses.

Les chaussettes

Vous me direz « j’ai des chaussures, c’est bon, non ? ». NON. Enfin, si, mais c’est à vos risques et périls. L’idée, c’est avant tout de profiter de ce moment en plein nature, sans penser à ses voûtes plantaires endolories.

Des petons bien aérés en été, ou bien au chaud quand les températures baissent, c’est la clef.

Les chaussettes de rando sont équipées de renforts, au talon et sur les côtés. Privilégiez les chaussettes sans coutures, vous éviterez ainsi les plis malencontreux dans la chaussure et donc la formation d’une ampoule qui vous pourrira la journée et toutes les suivantes.

Et si vous êtes vraiment prévoyante, glissez une paire en plus dans votre sac, parce qu’on ne sait jamais.

Chaussettes randonnée – MH500 Mid noire x2 paires – Quechua – 15€

Le sac

Le sac, justement !

Bon, là, tout dépend si vous partez en randonnée à la journée (privilégiez un sac de 10 à 30 litres) ou pour un trek de dix jours (dans ce cas, une capacité d’au moins 40 litres est nécessaire). Mais il va de soi que vous pouvez ranger tout de suite votre vieux Eastpak du lycée, absolument inadapté à votre dos.

On aime : des poches extérieures pour que tout votre petit bazar indispensable soit facilement accessible, et un dos respirant, bien aéré pour évacuer l’humidité.

Sac à dos de randonnée 20L – NH500 – Quechua – 26€

On privilégie aussi une bretelle de portage qui permettra de bien répartir le poids du sac, et pour des plus gros volumes, la ceinture de portage à la taille est un indispensable pour reposer une partie du poids sur les hanches.

Après avoir choisi votre sac (comme les chaussures, on l’essaie en magasin), apprenez aussi à le RANGER. Là dessus, je suis nulle, vous n’apprendrez rien de moi, mais cette vidéo peut sûrement vous aider.

Les bâtons

« Nan mais oh, et puis quoi encore, pourquoi pas une canne pendant qu’on y est ? »

Ça, c’était moi avant que je comprenne que les bâtons de marche ne sont pas destinés à nos amis seniors. Les bâtons, ça n’a l’air de rien, mais ça a pas mal d’avantages. Vous avancez plus vite, vous faites moins d’efforts, vous avez une meilleure stabilité. C’est aussi bien pratique en montée comme en descente pour garder l’équilibre. Bref, ce n’est évidemment pas indispensable, mais une fois qu’on a testé, difficile de s’en passer.

Petit plus, ils vous évitent d’avoir les mains qui gonflent, puisqu’elles ne seront pas ballantes.

Si vous n’avez pas l’habitude, vous pouvez commencer avec un seul bâton.

Trail Ergo Cork Bâtons de randonnée, rouge/noir – Black Diamond – 84,99 €

Et enfin n’oubliez pas !

De l’eau : personne ne veut se retrouver à 3 km de son point d’arrivée sous un soleil de plomb sans une goutte d’eau. Pour une journée de randonnée, une gourde peu suffire, mais vous pouvez optez pour le camelback à glisser dans le dos de votre sac, idéal pour s’hydrater en continu.

À manger : Faites-vous un pique-nique à votre convenance, il n’y a rien de pire que de manger un sandwich fadasse. Évitez de vous lester l’estomac avec un casse-croûte hyper riche sous peine de ne pas réussir à repartir (je vous imagine mal emmener une choucroute en randonnée, mais après tout, chacun son truc). Pensez aux fruits secs et aux noix, pratiques à grignoter en cas de coup de mou.

Une bonne appli gratuite pour trouver des idées de randonnée ? L’indéboulonnable et très pratique Visorando vous aidera à trouver de chouettes escapades classées par difficultés, avec des explications, des photos, et une trace GPS pour vous aider à vous repérer même si vous êtes nulle en course d’orientation.

Alors, prête pour la crapahute ?

À lire aussi : 6 randonneuses à suivre sur Instagram qui allient marche et militantisme

Crédit photo : Kai-Chieh Chan via Pexels