Bienvenue sur le nouveau Madmoizelle : on vous explique ce qui change !

Madmoizelle change d’identité graphique, de site web et vous dévoile ses projets !

Oh wow, ça a changé par ici, hein ?

Bienvenue sur le nouveau site de Madmoizelle !

Oui, on a un nouveau logo. Oui, il y a plein de nouvelles couleurs partout. Et oui, on va tout vous expliquer sur ce qui a mené à ce relooking coloré.

Un processus en cours depuis un an

Lors du rachat de Madmoizelle en 2020, l’idée de rafraîchir l’identité visuelle globale s’est imposée comme une priorité. La version précédente existait depuis 2017 (cinq ans déjà !) et alors que nous repensions la ligne éditoriale du magazine, il était essentiel de lui donner le look qui irait avec.

Mais qui dit magazine féminin ne dit pas forcément poncifs du genre ! L’arrondi, le doux, le prout-prout : très peu pour nous (on est en 2021, hein). Nous, ce qu’on voulait, c’est une identité dynamique, impertinente, décalée, pour conserver ce qui faisait de ce média un magazine féminin pas comme les autres tout en entrant dans une nouvelle ère. Nous avons donc consulté plusieurs agences de design web – certaines très connues, d’autres un peu moins – dans l’espoir de recevoir la proposition graphique qui collerait à nos rêves les plus fous !

C’est ainsi que nous avons rencontré Bahia Alecki, créatrice du studio de design indépendant Studio Bingo (ce nom !) et que le coup de cœur est arrivé. Vous voyez, quand quelqu’un vous donne à peu près 1321084 fois plus que ce que vous espériez ? Eh bien c’est ce qui s’est passé avec Bahia. Dans ses propositions, il y avait déjà tout ou presque ; arriver au résultat final a surtout été une question de choix et de détails.

À la recherche du nouveau Madmoizelle

Mais dans cette nouvelle évolution, il n’est pas question que d’images : les mots ont toute leur importance. Le nouveau Madmoizelle, engagé et inclusif, est un magazine féminin qui parle de société au sens large. C’est tout le propos de notre nouveau credo :

“La société s’écrit au féminin”

Une idée qui résume bien en quoi on peut aussi bien parler, dans un même média, de lesbianisme politique et de femmes noires qui se battent contre le racisme que de cosmétiques préférés des stars et d’héroïnes de Marvel.

Mais derrière la façade d’une refonte graphique et structurelle se cachent des milliers de lignes de code et de longues heures de design web. C’est là qu’entrent en scène nos Avengers à nous : l’équipe technique d’Humanoid (menée par son directeur Mathieu Menut) qui a developpé le site, l’agence BuddyBuddy et la directrice artistique Marie Laurent.

On espère donc que cette nouvelle version vous inspirera à naviguer, découvrir et cliquer sur un site résolument tourné vers le futur !

Comme le lancement de ce Madmoizelle tout beau tout neuf est pour nous la conclusion de longs mois de travail, et le début, on l’espère, d’une grande et belle aventure, nous vous avons préparé un live exceptionnel ce soir à 19 heures sur notre chaîne Twitch.

Marine Normand, directrice générale, Mélanie Wanga, directrice des rédactions, Bahia Alecki, directrice artistique du Studio Bingo et Mathieu Menut, directeur technique d’Humanoid, vous y présenteront le nouveau site dans toute sa splendeur. On imagine que vous avez mille questions ; ce sera le lieu parfait pour les poser !

