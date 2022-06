Madmoizelle a une nouvelle rédactrice en chef, et elle s’appelle Marie-Stéphanie Servos

C’est officiel depuis quelques jours maintenant : Madmoizelle a désormais une nouvelle rédactrice en chef, en la personne de Marie-Stéphanie Servos. Si vous ne la connaissez pas encore, voici son portrait express !

Il y a deux semaines, Marie-Stéphanie Servos a rejoint la rédaction en chef de Madmoizelle ! Qui est-elle ? D’où vient-elle ? Et quel est son projet pour Madmoizelle ? On vous en dit un peu plus ici.

Marie-Stéphanie Servos a navigué entre la radio, le web et la presse écrite. Elle a notamment travaillé pour RFI, Radio France et ELLE Magazine avant de fonder Femmes d’art en 2019, un média global dédié aux femmes qui évoluent dans le monde de l’art, qui est aussi un livre éponyme (2021, Éditions Leduc).

Prendre la rédaction en chef de Madmoizelle oui, mais pour aller où ?

Derrière cette prise de poste se cache un projet, celui de continuer collectivement, et avec l’expertise de toute la rédaction, à écrire la société au féminin, comme le promet notre mantra, et ainsi de faire de Madmoizelle la référence parmi les médias féminins.

Comment ? En continuant à vous informer avec la rigueur, l’honnêteté et le ton qui nous caractérisent, et en le faisant de diverses manières : à travers des articles qui parlent des réalités de notre société aujourd’hui, de la place des femmes dans le monde et de tous les sujets qui peuvent être concernants pour vous ; mais aussi à travers des vidéos, des podcasts, et sur l’ensemble de nos réseaux sociaux ; et enfin avec la volonté de continuer à tisser les liens qui unissent Madmoizelle à son lectorat, à travers des événements physiques et d’autres projets (encore tenus secrets !) que nous vous révèlerons en temps voulu.

Construire de nouveaux projets oui, mais avec qui ?

Ces derniers mois, Madmoizelle a connu beaucoup de changements. Aujourd’hui, la rédaction est composée d’une équipe solide de journalistes, vidéastes, podcasteurs brillants et brillantes et qui font la force de ce média. Ce projet ne se fera donc pas sans eux et elles, car ils sont le visage, l’expertise et l’ADN de Madmoizelle.

Nous avons hâte de vous embarquer dans cette belle et grande aventure, qui je l’espère, sera à la hauteur de vos attentes et de l’histoire de ce média iconique. À très bientôt !

Crédit photo : Inès Pollon et Émilie Rappeneau