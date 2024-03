Les 5 produits préférés de notre rédactrice beauté en mars 2024

Un toner hyper doux, un sérum défatigant pour le regard, une crème de nuit aussi douce qu’un nuage… C’est déjà la fin du mois. Voici les produits testés et aimés par la rédaction beauté de Madmoizelle en mars.

Chaque mois, notre rédactrice beauté nous partage ses coups de coeur beauté. Skincare, maquillage, parfum, soins capillaires, découvrez vite ses produits préférés en mars 2024. Cette sélection n’est pas sponsorisée.

Le masque de nuit repulpant Bouncy & Firm de La Neige

Hyper hydratant et confortable, ce masque de nuit proposé par la marque sud-coréenne La Neige, hydrate et diffuse ses propriétés anti-âge pendant la nuit. S’il est très efficace, c’est parce qu’il dispose dans sa formule, de collagène, de probiotiques mais aussi et surtout d’un ingrédient qui imite les capsules de céramides pour offrir une meilleure hydratation à la peau : le complexe pivoine-collagène. Et parce qu’il agit la nuit (le moment ou le renouvellement cellulaire s’effectue), on peut voir très vite de beaux résultats.

Eau de toilette Ilio de Diptyque

Le printemps arrive doucement mais sûrement. C’est donc l’occasion de changer d’identité olfactive et d’opter pour une fragrance légère et fleurie qui vous mettra de bonne humeur. Ce parfum, c’est Diptyque qui l’a imaginé. Son nom ? Ilio. Mixte, ce dernier souffle comme un vent de fraîcheur sur la peau. Une ode à la Méditerranée, qui ne peut qu’apporter un brin de soleil dans nos vies grâce à la figue de barbarie à la bergamote mais aussi au jasmin.

Masque capillaire sans rinçage de K18

Ce masque de soin sans rinçage, répare efficacement les cheveux, même très abîmés et ce, en l’espace de seulement 4 minutes. Si vos cheveux sont abîmés par les décolorations, les couleurs, les traitements chimiques ou l’utilisation d’appareils chauffants, ce traitement leur permettra de leur redonner force, douceur et souplesse sans les alourdir pour autant. Une belle promesse, que la marque s’emploie à tenir grâce au complexe K18PEPTIDE™, une formule moléculaire brevetée qui inverse les dommages causés aux cheveux.

Sérum regard défatigant de Seasonly

Caféine, Niacinamide et Probiotiques s’allient en une seule et même formulation afin de lutter efficacement contre les cernes. Au-delà des actifs qui ont d’ores et déjà fait leurs preuves pour booster la micro-circulation et apporter de l’hydratation à cette zone fine et fragile du visage, ce produit dispose d’un embout en métal, inspiré de la cryothérapie, qui permet de masser la zone en activant le drainage lymphatique.

Lotion Hydrating Milky Toner de Byoma

Avec sa formulation sans concession, cette lotion tonique laiteuse apaise et renforce la barrière hydrolipidique de tous les types de peau. Hydratante, elle s’applique juste après le nettoyage de peau afin de calmer les irritations et d’apporter un premier niveau d’hydratation à l’épiderme avant de passer au sérum et à la crème hydratante.

