Comment réparer ses cheveux abîmés après l’été ?

Le soleil, le chlore et le sel n’ont pas leur pareil pour achever des cheveux déjà fragilisés par des mois de micro-agressions (sèche-cheveux, colorations, élastiques, etc) ! Découvrez nos conseils pour réparer les dégâts.

En été, si « le ciel, le soleil et la mer » font qu’on passe moins de temps dans notre salle de bains, une fois que la sonnerie de la rentrée a sonné, il est presque impossible de passer à côté de l’état parfois préoccupant de nos cheveux. Fourches, reflets indésirables, longueurs cassantes et sèches comme de la paille… Feu notre belle chevelure nous fait réaliser que, avec un peu de recul, au aurait peu-être dû prendre quelques minutes par jour pour s’en occuper. Mais pas de panique, il existe des solutions !

Rattraper sa couleur après l’été

Les cheveux colorés, déjà fragilisés par les traitements chimiques, vivent assez mal les expositions prolongées au soleil et les bains de mer ou de piscine. En effet, les UV, le sel et le chlore font dégorger la couleur et rendent les cheveux fades, presque délavés. Les bruns et châtains prennent des reflets cuivrés, les blonds virent au jaune (ou affichent de charmants reflets verdâtres), et les roux paraissent ternes et manquent de profondeur.

Pour retrouver de la profondeur et corriger les légers reflets trop chauds, les soins repigmentants (on parle aussi de produits « nuanceurs ») peuvent donner de bons résultats. Ils se présentent la plupart du temps sous la forme d’un masque à laisser poser plusieurs minutes sur cheveux lavés et essorés.

Contrairement aux colorations permanentes ou demi-permanentes, ce type de produit n’a aucune action chimique sur les cheveux : il dépose juste des pigments en surface de la cuticule, pigments qui finiront par s’estomper au fil des shampoings. C’est donc une solution très douce pour raviver sa chevelure, mais elle ne tient pas dans le temps.

Attention tout de même : si la couleur est très abîmée, il vaut mieux retourner voir son coloriste qui, après un diagnostic, pourra proposer une solution personnalisée en fonction de la problématique identifiée et de l’état général des cheveux.

Retrouver des cheveux souples après l’été

En plus d’opter pour des produits de lavage et de démêlage très doux, on peut offrir à ses cheveux une vraie cure de jouvence en abusant de masques réparateurs spécifiques ou de recettes maison à base d’avocat, de beurre de karité ou encore de banane. Deux à trois fois par semaine, avant le shampoing, il suffit de badigeonner ses longueurs avec le produit ou la mixture de son choix, puis de laisser poser pendant une trentaine de minutes avant de rincer.

Les bains d’huile sont aussi plébiscités pour leur capacité à rendre brillance et souplesse aux cheveux les plus secs. Selon leurs propriétés, les huiles végétales peuvent même aider à réguler d’autres problématiques comme les pellicules et les démangeaisons.

Petite astuce de pro : la chaleur permettant d’ouvrir les écailles des cheveux, il ne faut pas hésiter à les recouvrir d’une serviette chaude ou d’un grand morceau de cellophane pour le temps de pause. Ça leur fera le plus grand bien !

Enfin, pour celles et ceux qui ne jurent que par les fauteuils massants des salons de coiffure, de plus en plus de professionnels proposent des soins profonds à base de protéines (comme la kératine) et d’huiles végétales pour redonner de la vigueur et de la brillance aux longueurs.

© Engin Akyurt sur Pexels

Soigner ses fourches après l’été

Malheureusement, si les cheveux sont vraiment très abîmés et que des fourches sont apparues, il n’y a pas grand-chose à faire à part couper. Une décision pas toujours facile à prendre mais indispensable pour laisser une chance à sa crinière de reprendre du poil de la bête.

Bon, pas de panique si on ne jure que par les longueurs XXL : 5 cm peuvent parfaitement suffire ! L’important, c’est de couper au-dessus des fourches pour retrouver des longueurs saines, et de ne pas attendre trop longtemps avant de prendre un rendez-vous chez le coiffeur. En effet, si elles ne sont pas rapidement coupées, les fourches peuvent s’étendre, et il sera alors difficile de conserver beaucoup de longueur.

Le shopping pour réparer ses cheveux après l’été

Retrouvez le Masque régénérant à l’huile de figue de Barbarie de Christophe Robin, 51€ pour 250 ml

Retrouvez le Masque Repair Time des Secrets de Loly, 17,50€ pour 230 ml

Retrouvez le Masque coloré ALCHEMIC teinte « Chocolat » de Davines, 34,50€ pour 250 ml

Retrouvez l’Huile de soin cheveux bio d’Arma-Zone, 8,90€ pour 250 ml

Retrouvez le Masque Colour Refresh teinte « Pearl silver » de Maria Nila, 31€ pour 300 ml

Crédit photo image de Une : Megan Ruth sur Pexels