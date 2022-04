Make My Lemonade relance son body phare : précommandez-le, c’est plus responsable !

En 2022, exit les fringues inconfortables ! Make My Lemonade relance le body Martha, fabriqué au Portugal et disponible en pré-commande du 34 au 52.

Il aura fallu plusieurs années avant que la mode ne s’intéresse aux femmes qui ne rentrent pas dans des tailles que l’industrie qualifie de « standard ». Tout le monde mérite pourtant de se sentir belle et mise en valeur. Le postulat de Make My Lemonade ? L’heure est à la diversité !

Aujourd’hui, Madmoizelle met en lumière cette marque qui a une véritable identité et un concept bien à elle.

C’est en 2015 que Lisa Gachet lance Make My Lemonade ; elle est la créatrice de tous les motifs et modèles mais aussi sa première ambassadrice.

Elle a l’ambition de proposer la première marque qu’elle qualifie de « do it yourself ». Comment est-ce possible ? En plus de ses collections de prêt-à-porter, elle vous ouvre les portes de la couture en proposant tous les mois un patron issu de sa collection pour vous confectionner vos propres pièces.

Au-delà d’un style qui sort de l’ordinaire, le souhait de Lisa Gachet est de proposer la personnalisation à son paroxysme : du prêt-à-coudre !

Une meilleure représentation et plus d’inclusivité

Make My Lemonade propose des vêtements du 34 au 52 ; la marque est consciente qu’elle doit faire mieux et travaille pour proposer plus de tailles.

À chaque collection, les patrons sont travaillés pour augmenter les tailles des modèles proposés. Les efforts sont concentrés pour proposer un dimensionnement juste et confortable pour les différentes morphos.

Au-delà de la proposition du large éventail de tailles, elle présente quasi toutes ses références sur différents mannequins aux silhouettes différentes, ce qui facilite la projection et participe à une certaine normalisation.

Make My Lemonade transmet de bonnes ondes, alors si l’envie de la découvrir vous titille : Madmoizelle vient vous annoncer une bonne nouvelle ! Avec l’arrivée des beaux jours la marque a annoncé le lancement de la précommande de sa pièce maîtresse : Le body Martha, qui vous accompagnera tout l’été.

(Re)découvrir le body Martha

Les connaisseuses le savent déjà, ce body est à Make My Lemonade ce que le tailleur en tweed est à Coco Chanel. C’est sa pièce iconique. Il fait partie de l’ADN de la marque depuis cinq ans. Il se définit comme le body « feel good », celui dans lequel chacune pourra se sentir à l’aise.

« Ce body Martha est le seul qui m’aille. Alors rien que pour ça : Bravo ! » Léa, une cliente Make My Lemonade

Ce ne sont pas les femmes qui doivent s’adapter à Martha. C’est Martha qui épouse de nombreuses silhouettes. Il se porte de plusieurs manières et se ferme grâce à des boutons pressions au niveau de l’entre-jambes (pratique pour faire pipi en paix sans se retrouver à poil sur les WC, vous-mêmes vous savez). Il est conçu à partir de coton avec une touche d’élasthane pour que chacune puisse se sentir libre de ses mouvements.

Son élasticité valorise toutes les courbes, et convient aussi aux personnes enceintes. Certaines adeptes de Martha ont fait de ce body le vêtement parfait pour allaiter ou pour se sentir belles après des opérations compliquées.

« Vraiment, ce body est un des vêtements dans lequel je me sens belle et powerful » Camille, l’une des adeptes du body Martha

Le body Martha, Make My Lemonade, disponible en précommande, 69 €

Cette année, Make My Lemonade offre à Martha plusieurs coloris. En plus de son modèle emblématique en léopard, il sera aussi disponible en noir, en vert kaki, et un nouveau en terracotta au prix de 69 €.

Pour ajouter cette pièce à son dressing, il va falloir s’armer d’un peu de patience. Make My Lemonade a lancé les précommandes du 1er au 11 avril minuit et les livraisons débuteront à partir du 16 juin.

La raison ? Donner le temps à tous les artisans de donner vie à cet incontournable de votre dressing.

La pré-commande, l’avenir de la mode ?

La griffe a fait le choix de la précommande pour éviter la surproduction. Tous ces vêtements sont donc des éditions limitées car seules les quantités vendues sont produites.

Du neuf avec des tissus issus d’un second circuit de production : tout au long de l’année, Make My Lemonade travaille également avec des tissus inutilisés, ou des fins de rouleaux, dans les stocks de grandes maisons de couture pour créer de nouvelles pièces.

La fabrication des vêtements se fait en Europe. Les tissus sont certifiés par les labels Oeko-tex et Ecovert. Ils garantissent que les tissus ne contiennent aucun produit chimique potentiellement nocifs pour la santé ou l’environnement.

Vous l’aurez compris, comme toutes ses autres collections, le body Martha prend soin des femmes et de l’environnement. Alors si vous cherchiez de quoi enrichir votre dressing pour le printemps, il vous reste encore quelques jours pour commander votre body.

