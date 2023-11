Cet autobronzant aux millions de vues sur TikTok est en promo pour le Cyber Monday

Après le Black Friday vient le Cyber Monday. L’occasion de terminer cette semaine de promotions en beauté en se faisant un dernier petit plaisir pour la route. Et ça tombe bien, parce que cet autobronzant star des réseaux sociaux est proposé à un prix défiant toute concurrence…

L’autobronzant fait partie de ces produits de beauté dont on ne pense pas avoir besoin et qui, finalement, ont une place de choix dans notre salle de bain. Que ce soit pour se redonner bonne mine pendant l’hiver ou simplement pour équilibrer le bronzage entre le corps et le visage… C’est un produit plutôt pratique qu’il est toujours bon de posséder. Encore faut-il mettre la main sur celui qui offre un effet uniforme sur la peau et ne fait pas de démarcation. Ce graal, on l’a trouvé. Son nom ? L’Addition Concentré Eclat Visage de la marque Clarins. Et en ce moment, il est à prix réduit chez Sephora…

365 jours de bonne mine en un seul flacon

Avec ce temps, difficile d’avoir bonne mine. Mais la formule autobronzante proposée par Clarins est un concentré de soleil emprisonné dans un petit flacon. Contenant 99% d’ingrédients d’origine naturelle, il dispose de deux actifs auto-bronzants différents pour un résultat rapide et prolongé. D’abord il y a la DHA qui permet de donner une couleur jaune orangée à la peau. Puis il y a l’érythrulose, qui, quant à lui, apporte une coloration longue durée brun-rouge à l’épiderme. L’aloé vera, qui fait également partie de la formule, permet d’obtenir une meilleure homogénéité du résultat.

Comment appliquer l’autobronzant Clarins ?

Très facilement ! Avec ce produit, par besoin de sortir le gant applicateur ou tout autre objet pour obtenir un résultat plus satisfaisant. Le concentré se mélange tout simplement à votre crème hydratante habituelle ou encore à votre sérum quotidien. Il suffit d’ajouter 3-4 gouttes à la formule de votre choix et d’appliquer le mélange sur votre visage et votre cou. S’il peut s’utiliser tous les jours, mieux vaut, s’en servir deux à trois fois par semaine pour commencer et augmenter son utilisation au fur et à mesure.

À vous de jouer !

