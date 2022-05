L’autobronzant, l’allié insoupçonné des peaux noires et foncées pour l’été

Il n’y a pas que les peaux claires et mates qui peuvent profiter de l’effet bonne mine de l’autobronzant, les phototypes 5 et 6 aussi !

L’autobronzant permet d’obtenir un bronzage uniforme sans s’exposer au soleil, ce qui permet d’éviter les brûlures mais aussi de limiter les risques d’allergie et de cancer de la peau. Le fameux effet « bonne mine » est obtenu grâce à l’utilisation de la DHA, une molécule d’origine naturelle ou synthétique qui a la capacité de réagir avec les acides animés présents sur la peau et de lui donner, de façon éphémère, une coloration ambrée.

Les teints clairs et mats ont depuis longtemps assimilé les bienfaits de l’autobronzant, mais il ne manque pas non plus d’atouts pour les peaux foncées et noires. On vous explique.

L’autobronzant, un embellisseur pour les peaux noires et foncées

Si le processus d’application de l’autobronzant est le même pour tout le monde, le résultat dépend de la carnation de chacune et chacun d’entre nous. Sur une peau claire, le hâle artificiel est plutôt doré, tirant sur l’abricot, et sur une peau mate, la teinte se rapproche plus du brun. Et sur une peau foncée ou noire, qu’est-ce que ça donne ?

Tiara Willis, esthéticienne et «skinfluenceuse», explique au magazine POPSUGAR UK :

Au lieu de foncer la couleur de la peau, l’autobronzant va unifier et donner de l’éclat. C’est aussi une bonne astuce pour masquer l’apparence de certains problèmes cutanés comme les taches, la kératose pilaire, les petits boutons et les vergetures.

Intéressant, n’est-ce pas ? Sur les phototypes foncés, l’autobronzant agirait comme un produit embellisseur à condition, évidemment, de choisir un produit adapté.

Il faut trouver la bonne teinte d’autobronzant, et veiller à ce que le produit ait un sous-ton olive afin de pouvoir contrebalancer l’aspect orange que certaines formules peuvent donner .

Pour un résultat « my skin but better », on opte pour une formule « Dark » ou « Extra Dark », et on n’oublie pas de bien exfolier et hydrater sa peau la veille, en insistant sur les zones sèches qui ont tendance à boire l’autobronzant comme les coudes, les genoux et les talons.

Sélection d’autobronzants pour les peaux foncées et noires

Retrouvez la Mousse bronzante corps effet bronzé Extra Dark de St Tropez, 56€ pour 200 ml

Retrouvez la Mousse solaire auto-bronzante Foncé d’Isle of Paradise, 27€ pour 200 ml

Retrouvez les Gouttes auto-bronzantes The Body Moyen/Foncé de Tan Luxe, 55€ pour 50 ml

Retrouvez la Mousse autobronzante foncée de Vita Liberata, 30,90€ pour 200 ml

Retrouvez la Brume auto-bronzante Dark de Bondi Sands, 12,95€ pour 250 ml

Crédit photo image de Une : Prostock-studio