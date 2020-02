Inès de Koh-Lanta reprend les gens obsédés par ses fesses

Suis-je dépitée d’écrire un tel article un 24 février de l’an 2020 ? Tout à fait.

Mais l’actualité est ce qu’elle est, et après tout, quel culot d’avoir un maillot de bain dans une émission tournée sur une plage des îles Fidji !

Le premier épisode de Koh-Lanta 2020 : L’île des Héros

Vendredi dernier, le 21 février, le premier épisode de la nouvelle saison de Koh-Lanta : L’île des héros a été diffusé.

Qui dit premier épisode, dit découverte des nouveaux candidats et candidates aux personnalités plus ou moins marquantes et drôles.

Plusieurs évènements de l’épisode ont fait le buzz sur Internet :

Le comportement de Joseph et son obsession pour le feu

Ahmad qui ne sait pas nager et est peu à l’aise dans l’eau suite à un traumatisme de noyade dans son enfance

Mais surtout… le cul d’Inès.

Parce que les épreuves de survie et autres prouesses physiques c’est bien, mais faudrait pas oublier le sexisme ambiant, tout de même !

Inès, candidate de Koh-Lanta 2020 : L’île des héros

Inès est infirmière, elle a un caractère bien trempé, mais elle a surtout le culot d’être jolie.

Quand on tape « Koh-Lanta 2020 » dans la barre de recherche Google, on tombe directement sur une flopée d’articles qui parlent de sa culotte apparemment un peu trop échancrée, dévoilant ses fesses et son corps de rêve.

Et quand on tape Inès Koh-Lanta sur Twitter, c’est le festival des horreurs et du slut-shaming :

Inès, dans 6 mois les anges, dans 9 mois une sextape, dans 1 an elle fait des placement de produit sur snap#KohLanta pic.twitter.com/OHcsgSvu0j — JeuxdemotsRamucho (@Ramucho1818) February 21, 2020

Mdr Ines elle a un sacré boulard quand même. C’est un maillot de bain ça ? 😂 #KohLanta pic.twitter.com/RTIQ16HSIU — Banksy (@Narcosie) February 21, 2020

Je vais m’arrêter là parce que j’ai déjà la gerbe.

Suite à la diffusion de ce premier épisode, Inès a fait une story sur son compte Instagram, premièrement pour remercier les téléspectateurs de leur soutien, et deuxièmement pour demander à toutes celles et ceux qui parlent de son physique de se calmer :

« Je remercie tout le monde […], je suis touchée, je ne réalise pas tout. […] Par contre il faut se détendre c’est une paire de fesses, les gars on va redescendre et on va se calmer, j’ai l’impression qu’il n’y a que moi qui ai une paire de fesses. Il y en a qui vont me dire « oui mais il n’y a que toi qui la montre ». Bah ma foi, je fais ce que je veux, c’est le mien, non ? »

Suite au #FessesdInèsGate, Denis Brogniart s’est voulu « rassurant » dans plusieurs médias :

« À partir des jeux suivants, pour que Inès soit dans de meilleures dispositions et encore plus performante dans les épreuves, elle aura un maillot de bain un peu plus recouvrant. »

En 2020, la culotte d’Inès de Koh Lanta 2020 est encore un débat public

Je suis journaliste, et je devrais en théorie me contenter de relayer objectivement cette news qui fait TANT parler sur les réseaux. Mais attendez… quelle news déjà ?

Qu’une femme candidate d’une télé-réalité a mis un maillot de bain, comme tous les autres candidats et candidates ?

Ah non, qu’une candidate de télé-réalité a de jolies fesses ?

De quoi parle-t-on exactement ?

Je suis sûrement un peu trop idéaliste, mais j’aurais cru qu’avec le temps, les téléspectateurs et téléspectatrices auraient rajouté quelques filtres à leur bêtise.

Mais non, rien de neuf sur la planète en 2020, les fesses d’une femme définissent encore sa personnalité.

L’opinion publique veut toujours nous faire croire qu’une femme qui assume son corps doit avoir honte de le faire, et c’est toujours les femmes qui finissent par se couvrir pour espérer avoir la paix.

Bien sûr, Inès n’est pas la seule a avoir été la cible de critiques bien salées, et heureusement, elle a aussi reçu énormément de soutien et d’encouragements pour ses prouesses physiques et sa combativité.

Mais je pense que ce n’est pas pour autant qu’il faut tout laisser passer et s’habituer au pire.

En tout cas, j’ai trouvé la réaction d’Inès exemplaire car elle n’a pas laissé tous ces commentaires entacher sa bonne humeur. J’espère qu’elle ira loin dans l’aventure !

