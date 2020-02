Pourquoi Love Is Blind, sur Netflix, m’a déçue

En voyant se lancer la bande-annonce automatique de Love Is Blind sur Netflix, j’ai poussé un léger soupir.

Encore une télé-réalité de dating dans le but de trouver l’âme sœur, de se marier, de fonder une famille, le tout en une dizaine de jours à peine…

Évidemment, je me suis empressée de lancer la lecture, car vois-tu, lectrice, je ne peux pas m’empêcher d’être follement curieuse de ce genre de programmes que j’aime détester.

Love Is Blind (Netflix), un concept déjà vu ?

Entre Le Bachelor, Mariés au premier regard, L’île de la tentation, La villa des cœurs brisés, Les Princes et les princesses de l’amour… Il en existe un sacré paquet, de télé-réalités qui consistent à trouver l’amour.

En ce qui concerne Love Is Blind, je dirais que c’est un mélange de Mariés au premier regard et des Princes et des princesses de l’amour.

Les candidats et candidates de cette première édition viennent tous de la même ville, Atlanta, avec une seule et ferme intention : se marier avec l’amour de leur vie.

Pour cela, ils et elles se retrouvent dans une maison totalement coupée du reste du monde. Les hommes sont cloitrés d’un côté, les femmes de l’autre, et ne se croisent jamais.

Leur seul moyen de communiquer est de passer du temps dans des cabines (appelées « pods ») où ils pourront parler avec une personne du sexe opposé.

Dans chaque cabine, les deux candidats sont séparés par une cloison lumineuse opaque, qui leur permet de s’entendre, mais pas de se voir.

Une fois que la mayonnaise a pris entre les deux tourtereaux, l’homme peut se décider à faire sa demande en mariage, et le jeune couple se rencontre pour la première fois avant de s’envoler aussitôt alors vers le Mexique pour une lune de miel anticipée, en vue de leur futur mariage.

Un poil archaïque, cette vision hétéro-normée, tournée entièrement vers l’idée d’une vie « rangée » avec un mariage, des enfants, et un golden retriever, non ?

Après tout, me diras-tu, peu d’émissions de télé-réalité misent sur la représentation d’une autre réalité…

Les 5 premiers épisodes sont disponibles sur Netflix, pour le reste, il faudra se contenter d’un épisode par semaine.

Love Is Blind (Netflix), c’est crédible ?

Trouver l’amour de sa vie en moins de 10 jours, et s’engager pour toute la vie avec une personne qu’on a jamais vue ?

Easy !

Bon, passe encore, c’est le concept un peu zinzin de l’émission qui veut prouver qu’il est possible d’aimer une personne pour ce qu’elle est, et non ce qu’elle projette.

Mais j’avoue avoir eu du mal à croire que les six couples que les caméras suivent aient tous simultanément eu le coup de foudre au point de vouloir se marier avec leur nouvelle moitié.

Peut-être aussi parce que seule une partie infime de leurs conversations a été filmée, si bien que j’avais l’impression que les demandes en mariage sortaient du chapeau de David Copperfield plutôt que du cœur.

Dans cet article de Variety qui explique le fonctionnement de l’émission, Chris Coelen, producteur et directeur exécutif de Love Is Blind, affirme que les candidats et candidates tenaient à passer un maximum de temps possible dans les cabines, au point d’oublier de prendre leurs pauses recommandées par la production.

Certains auraient même dormi dans les pods…

Comme j’aurais aimé assister à ces vrais moments de complicité pour y croire !

Love Is Blind, la fatigue des émissions de rencontres amoureuses

Une fois formés, certains couples sont plus évidents que d’autres. Quand l’homme et la femme se rencontrent pour la première fois, l’alchimie paraît présente.

Mais pour d’autres, difficile de savoir pourquoi ils forcent autant la chose alors que rien ne les oblige (pas même la production) à aller jusqu’au mariage…

Comme je ne suis pas novice en en matière de télé-réalité, j’ai bien conscience que davantage d’exposition caméra signifie aussi davantage de thunes, donc j’ai de plus en plus de mal à faire confiance aux candidats et candidates sur leur sincérité.

Dans les autres émissions, ce manque d’authenticité me gêne peu, car je connais les ficelles : je regarde davantage pour me gausser, et je sais que l’amour n’est qu’un prétexte à faire de la télé.

Mais quand Love Is Blind tente de me convaincre à tout prix, à coups de « je n’avais jamais vécu ça avec personne » ou « j’ai trouvé la femme de ma vie » rabâchés dans les confessionnaux, c’est un peu du vu et revu pour le vieux singe grimaçant que je suis !

Finalement, ce n’est pas tant la crédibilité qui m’a gênée dans cette nouvelle émission, mais c’est plutôt son côté old school.

Je rêve d’une émission de dating qui mette en scène des candidats et candidates ne cherchant pas à tout prix à rentrer dans un moule, qui rêvent d’autre chose que du mariage ou du grand amour comme on nous le décrit dans les livres pour enfants.

J’aimerais tout simplement voir ma conception, ou au moins d’autres conceptions un peu plus complexes de l’amour et de la séduction, représentées dans une émission.

Call me crazy, mais je voudrais un peu de réalité, et donc de diversité dans ma télé !

Netflix avait déjà fait ses premiers pas vers la recherche moderne de l’amour avec Dating Around, que je te conseille vraiment si tu veux voir une émission pleine de fraîcheur, qui met en scène des gens, des attentes et des sexualités différentes.

Et toi lectrice, tu t’y es retrouvée dans Love Is Blind ?

À lire aussi : Tu vas tomber amoureuse de Dating Around sur Netflix