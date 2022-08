Marseille expérimente une appli anti-harcèlement à la plage

Testée tout le mois d’août à Marseille, l’application Safer Plage veut dissuader les harceleurs, et permettre aux victimes ainsi qu’aux témoins d’émettre un signalement et d’obtenir rapidement un soutien.

On le sait : le harcèlement ne prend pas de vacances et s’invite sans vergogne sur votre serviette de plage, alors que vous aviez prévu de vous dorer tranquillement la pilule.

Lancée cet été par la ville de Marseille, une application vise à lutter contre le harcèlement sexiste et sexuel sur les plages de la cité phocéenne. L’initiative vient de la mairie et a été pensée en collaboration avec plusieurs associations locales. Intitulée Safer Plage, l’app est en cours d’expérimentation pendant tout le mois d’août sur la plage du Prado et pourrait être étendue l’été prochain à toutes les plages marseillaises.

La Ville de Marseille poursuit son engagement dans la lutte contre le harcèlement & les violences faites aux femmes en expérimentant un dispositif sur la plage du Prado Sud.

Victime ou témoin ? Signalez-le sur l'application d'alerte “Safer plage” !

🔗https://t.co/9VuMcI7yBg pic.twitter.com/PldqBQXrL5 — Ville de Marseille (@marseille) August 7, 2022

Elle est téléchargeable gratuitement. Le fonctionnement est très simple : destinée aux témoins comme aux victimes, elle permet d’émettre un signalement grâce à un bouton d’urgence. Le signalement anonyme est reçu au poste de secours de la plage, où des agentes sont présentes et sont en contact avec la police. L’alerte est géolocalisée et leur permet une intervention rapide auprès de la victime.

Un barnum a été installé afin de mettre à disposition des ressources contre le harcèlement et pouvoir échanger avec des représentantes d’associations féministes.

Un message est aussi diffusé au haut-parleur toutes les deux heures.

Alession Lin via Unsplash

Une initiative contre le harcèlement nécessaire (mais est-elle suffisante ?)

En juin 2021, un sondage Yougov réalisé pour Bumble montrait que presque la moitié des 18-24 ans ont été confrontées à du harcèlement alors qu’elles étaient à la plage, et plus d’un tiers des femmes ayant entre 25 et 34 ans rapportent avoir subi des faits similaires.

Cela se traduit par des remarques, des insultes, des regards insistants, mais aussi de la drague non sollicitée.

Une application est-elle suffisante pour enrayer un phénomène qui a cours bien au-delà de la plage et qui est encore banalisé dans l’ensemble de la société ? La mairie de Marseille et les associations partenaires comptent sur son aspect dissuasif.

Côté utilisatrices, on note déjà quelques limites à l’initiative comme le relève Libération : certaines ont laissé « leur portable à la consigne » pour éviter les vols, d’autres voudraient plutôt une présence humaine que de s’en remettre à un outil numérique.

Enfin d’autres notent que c’est toujours aux mêmes d’être vigilantes et de penser à des stratégies pour se protéger, alors même que la plage devrait être un lieu paisible où l’on peut enfin penser à autre chose. « Ce sont les femmes qui sont agressées et c’est encore à elles de télécharger une application et de donner l’alerte… C’est dingue ! Mais à quel moment on s’occupe de sensibiliser les hommes ? »

Que ce soit dans des bars, en vacances ou dans un cadre festif, force est de constater que les femmes se retrouvent toujours à multiplier les moyens et les outils pour faire face à de potentielles agressions… sans que la même énergie soit déployée pour que les hommes cessent d’agresser et de violer.

Et vous, que pensez-vous de cette application ? Un moyen efficace de lutter contre le harcèlement ou un gadget de plus ?

À lire aussi : Ce que la baisse du topless à la plage révèle sur le sexisme en France

Crédit photo : Application Safer Plage