Ces tendances nail art sont les plus stylées de l’automne et vous allez probablement avoir quelques surprises 

Après les tendances coloration et make up, c’est au tour du nail art de faire son bal de rentrée. Quels sont ceux que l’on verra tout l’automne ? En voilà cinq.

Les ongles sont de véritables toiles blanches sur lesquelles on peut à la fois exprimer sa créativité, ses envies et sa personnalité. Mais avant de mettre votre premier coup de pinceau ou de vous décider sur une manucure que vous allez pouvoir demander à votre nail artist, jetez un petit œil à ces inspirations. Elles pourraient vous donner quelques idées.

Le glazed donut finish

Initié par Hailey Bieber, la manucure Glazed Donuts, s’inspirant du glaçage bien brillant d’un beignet fut l’une des plus adoptée de l’été. Vous pensiez qu’elle allait se faire détrôner une fois l’automne venu ? Pas du tout ! Cette mani semble vouloir rester sous le feu des projecteurs même lorsque les températures commencent à baisser. En version blanche, marron, nude ou rosée… Vous pouvez l’adapter en fonction de vos envies et de votre carnation. Le résultat lui, est toujours du plus bel effet.

@lovin_yukapi

Les aura nails

Adapter la couleur de vos ongles en fonction de votre aura (le halo de lumière unique qui s’émane de votre personne), voilà l’idée assez mystique mais esthétique qui se cache derrière les aura nails. Évidemment, chaque nuance a une signification, il y aurait 7 couleurs bien distinctes : l’or, le blanc, le bleu, le rouge, l’orange, l’indigo et le jaune. Ces dernières correspondent toutes à un chakra. De quoi créer un sujet de conversation quand vos amis vous demanderont quel est ce reflet coloré sur vos ongles…

La French emo

Autrefois colorée, la french manucure va, cet automne, revêtir des nuances plus sombres comme le noir, le gris foncé ou encore le marron. L’idée ? Faire écho à la tendance Emo (un style vestimentaire se reprochant du look gothique très populaire dans les années 2000 adopté par les adeptes de la musique Emocore). De quoi vous remémorer quelques souvenirs d’ado… ou pas.

L’effet marbré précieux

L’effet marbré se faisait plus discret ces dernières saisons, mais il revient plus fort et surtout plus précieux que jamais en automne. Sous forme de french, en all over, coloré ou monochrome… Il existe tellement de styles différents que le champ des possibles est immense. Voyez plutôt…

Les 50 nuances de bruns

L’automne, c’est la saison des bruns, des orangés et de la rouille. Mais s’il ne devait rester qu’une seule nuance parmi toutes ces couleurs rappelant les feuilles mortes tombées des arbres, ce serait le marron. Clair, foncé, tirant vers le beige… Tout est possible et vous pouvez même les associer entre eux pour créer un joli camaïeu.

Crédits de l’image : @nails_and_soul.