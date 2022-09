Les 6 tendances maquillage que vous allez voir le plus cet automne-hiver 2022

C’est la rentrée et l’automne commence doucement mais sûrement à se faire sentir. L’occasion de faire un petit récap’ des tendances make up qui vont ponctuer cette saison et se poursuivront tout l’hiver.

La particularité avec les tendances beauté, c’est qu’elles changent souvent d’une saison à une autre. Mais certaines font tout de même de la résistance et parviennent tant bien que mal à s’imposer encore et encore. Pour faire le tri parmi tout ça, on vous a préparé un petit topo des trends les plus pointues du moment. C’est parti !

La touche argentée

Cet automne-hiver, les paupières vont se parer de nuances argentées. Sous forme de liner, de smoky ou simplement de paillettes, on retrouve ce type de look chez Dior, où le coin de l’oeil est illuminé d’une pointe d’argent. Chez Givenchy où de faux piercings sont collés sur le front des modèles ou encore chez Gucci où les paupières sont parsemées de feuilles d’argent. De quoi se donner quelques idées…

Les ornementations

S’inspirant des années 1990/2000, la tendance de l’ornementation revient. Strass de toutes les couleurs, perles nacrées, paillettes… Pour habiller votre regard, n’hésitez pas à laisser parler vos envies et à décorer vos yeux pour un résultat précieux. Evidemment, vous n’avez pas besoin de faire de grandes compositions, un strass, posé sur la paupière ou au niveau de l’arc du sourcil suffit pour faire son effet. Il n’y a plus qu’à tester !

Le gloss

Le gloss fait partie des tendances beauté qui se sont imposées il y a déjà quelques mois. Eh bien sachez que rien ne semble renverser sa popularité puisqu’elle continue de s’étendre, saison après saison. Coloré ou transparent, avec ou sans crayon pour souligner le contour des lèvres, le gloss est partout et il compte bien le rester.

Le Burnt Blush

L’été nous semble déjà si loin. Pour conserver votre bonne mine, la technique du sunburn blush (qu consiste à appliquer un peu de produit rosé sur le nez et les pommettes comme si vous aviez pris un petit coup de soleil) perdure, même en automne. Cette fois, mettez de côté votre blush rosé d’été et misez plutôt sur des couleurs plus chaudes comme la terracotta, l’orangé ou encore sur des nuances tendant plutôt vers les tons d’aubergine. Un petit goût d’été, même quand il commence à faire froid.

Le maquillage bleu des yeux

Le maquillage bleu revient nous en mettre plein les yeux. Mais attention, toutes les nuances ne sont pas au coeur des tendances, bien au contraire. Pour faire l’affaire, le bleu se doit d’être azur, électrique ou pastel. Les tons de marine et de turquoise passeront leur tour pour l’instant. En revanche, on est ravie de vous apprendre que cette nuance s’applique sur toutes les formes : du liner à l’ombre à paupières en passant par les touches éparses de couleur… Son retour va pimper le regard de toutes les carnations sans exception.

Le mélange des textures

Aujourd’hui textures mates et glossy se mêlent pour créer une mise en beauté plurielle et riche. Pour adopter ce look, vous pouvez, par exemple, opter pour une bouche glossée sublimée par un contour mat. D’autres appliquent un crayon coloré sur leurs paupières à l’instar d’un liner graphique et n’hésitent pas à ajouter un peu de gloss sur leur bouche pour obtenir un effet plus travaillé. Bref, c’est en fonction de vous, de vos goûts et de vos inspirations. Mais la bonne nouvelle, c’est que le faux pas n’existe pas, alors amusez-vous !

Crédits de l’image de une : @ralphsiciliano