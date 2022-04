Ces 5 tendances skincare vont vous permettre d’obtenir le glow que vous méritez

Chaque année, les tendances skincare évoluent pour nous permettre de rendre notre routine encore plus pointue. On voici cinq qui méritent qu’on s’y intéresse de près.

Il n’y a pas que le make up, le nail art ou les colorations pour les cheveux qui ont droit à quelques remaniements en termes de tendances. Les do and don’t en matière de skincare aussi peuvent varier d’une saison à une autre. Ce printemps-été, on se concentre sur l’hydratation, les routines anti-inflammatoires, la protection de la barrière cutanée et de la flore bactérienne de la peau. Ça vous dit ?

Le slugging pour sceller l’hydratation

Le slugging est une tendance très populaire sur les réseaux sociaux. Cette méthode permet de maintenir l’hydratation dans les tissus cutanés en utilisant un produit que l’on vous a souvent dit d’éviter à raison de sa composition provenant de la pétrochimie… la Vaseline. Si cette dernière ne dispose d’aucune vertu pour la peau, elle peut néanmoins servir à sceller l’hydratation en évitant le phénomène de perte en eau.

Pour maitriser un bon slugging, vous devez simplement appliquer une couche de Vaseline plus ou moins épaisse après avoir effectué vos soins du quotidien comme à votre habitude : nettoyage de peau, sérum, crème hydratante. Matin et/ou soir, c’est vous qui choisissez, mais sachez quand même que cette méthode est idéale lorsqu’on la laisse poser toute la nuit.

La douceur pour une barrière cutanée qui fait son job

Oui c’est une tendance à part entière cette année. Si l’utilisation d’exfoliants ou de rétinol est une très bonne option resurfaçante pour la peau, il est important de supplémenter ces gestes d’une routine hydratante et douce. Le but ? Maintenir une barrière cutanée fiable pour que les agressions du quotidien ne viennent pas affaiblir l’épiderme et le déshydrater. Pour ce faire, on n’hésite pas, même quand on a la peau grasse, à HYDRATER et à miser sur une routine apaisante.

Car après avoir passé plusieurs année avec un masque en tissus sur le visage, il se pourrait bien que votre peau ait besoin de toute la douceur possible pour se remettre des frottements ainsi que de la macération bactérienne .

Les probiotiques pour une peau bien équilibrée

Si les probiotiques sont essentiels pour rééquilibrer le flore intestinale, ils le sont aussi pour retrouver un microbiome cutané équilibré. Le microbiome, c’est quoi ? Eh bien c’est simplement l’ensemble de micro-organismes qui vivent à la surface de votre épiderme. En moyenne, un adulte dispose de mille milliards de bactéries sur la flore cutanée avec près de 500 espèces différentes. Fascinant, non ? Mais à quoi servent-elles ? À protéger l’épiderme des micro-organismes nocifs d’abord mais aussi à maintenir ses mécanismes naturels comme la cicatrisation, le renouvellement cellulaire, etc…

Et si autrefois il n’était pas forcément facile d’utiliser des probiotiques dans sa routine, il existe aujourd’hui des tas de marques qui en ajoutent dans la formule de leurs cosmétiques pour l’on puisse en appliquer au quotidien sur notre peau. Crème hydratante, sérum, gel nettoyant et même baume à lèvres… Les probiotiques s’invitent partout où vous en avez besoin et créent une vraie différence dans votre routine beauté.

Les cosmétiques fermentés pour traiter ses problématiques cutanées

Autre tendance très en vogue en ce moment : les cosmétiques fermentés. À priori, ça n’a pas l’air très ragoutant comme ça, pourtant, ces derniers peuvent fournir énormément de bénéfices à la peau. Utilisés depuis des décennies en Corée, ces produits sont fabriqués à base d’ingrédients fermentés avec des procédés chimique dans le but d’obtenir des actifs très performants. Hydratation, adoucissement du grain de peau, confort, lutte contre le vieillissement cutané, l’acné ou encore la Rosacée… Il existe énormément de bénéfices à utiliser des cosmétiques fermentés. La seule chose qu’il nous reste à faire, c’est passer le pas.

La cosmétique anti-inflammatoire pour lutter contre le vieillissement prématuré

Last but not least : la cosméto anti-inflammatoire. Si vous pensez ne pas être touchée par l’inflammation, minute papillon. Car, fun fact : nombreuses d’entre nous en souffrent sans même le savoir ! Avec le stress, la fatigue, le tabac, l’alcool, l’utilisation de produits non adaptés, la pollution ou encore l’exposition (voulue ou non) aux rayons UV… La peau est en constante inflammation. Ajoutons à ça les intolérances alimentaires et là, c’est le pompon sur la Garonne comme on dit. Bref, c’est une problématique qui touche littéralement tout le monde.

Comment une inflammation se manifeste ? Cela peut être sous plusieurs formes. Il y a évidemment la présence d’imperfections, mais aussi de sécheresses, voire d’une déshydratation qui mènent toutes deux à la formation de petites ridules aux coins des yeux, sur la zone des sillons naso-géniens ou au niveau du front. Dans les cas les plus importants, on peut même constater la recrudescence de problématiques comme l’eczéma, la rosacée ou le psoriasis.

Bref, la cosmétique anti-inflammatoire, c’est LA VIE ! Mais évidemment, il est important de l’associer à une hygiène de vie correspondant aux besoins de votre corps, car comme on le sait, la beauté commence par l’intérieur.

