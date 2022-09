Je reviens des USA et j’ai mis la main sur 2-3 pépites beauté dont je dois vous parler 

L’avantage avec le fait de passer 18 jours aux États-Unis, c’est qu’on a le temps de faire un peu de shopping. Juste assez pour ramener des pépites beauté qui ne sont pas encore arrivées dans l’hexagone.

Lorsqu’une journaliste beauté (moi) se rend dans le pays de l’oncle Sam, elle ne peut pas s’empêcher de ramener dans sa valise quelques produits de beauté trouvés au hasard de ses errances ( qui menaient souvent chez Sephora, Target, Ulta ou CVS ). S’il n’est evidemment, pas possible de tout tester (malheureusement) j’ai quand même pu établir une petite liste des belles trouvailles que j’ai pu faire au fil de mon voyage. Est-ce que des produits m’ont déçue ? Oui, aussi. Scrollez, je vous raconte tout !

Tower 28 Beauty : la marque esthétique et douce

Si la marque Tower 28 est très esthétique, elle ne repose pas seulement sur des packaging transparents bien pensés. Le label californien, crée par Amy, une américaine souffrant d’eczéma, a également été élaboré pour chouchouter les peaux les plus sensibles et réactives, en proposant des formules bardées d’ingrédients calmants et nourrissants. Evidemment, les produits sont vegan, cruelty free et non toxiques.

De mon coté j’ai eu l’occasion de tester le SuperDew Highlighter Balm, qui apporte de l’éclat à la peau sans effet pailleté (un kiff) mais qui peut ne pas convenir aux peaux les plus grasses. J’ai aussi pu tester le blush crémeux BeachPlease, qui fut une très belle surprise tant il est pigmenté, agréable à appliquer et sa tenue est imparable. Pas mal Tower 28 !

Glow Recipe : de l’éclat de l’éclat et de l’éclat

Si vous n’avez pas d’ores et déjà repéré cette marque sur les réseaux sociaux, sachez que vous ne pourrez pas y manquer dans cet article. Et pour cause, Glow Recipe a été ma découverte de l’année. Clean, vegan, cruelty free, cette marque aspire à créer des produits doux mais efficaces, formulés en mélangeant le meilleur de la biotechnologie et de la nature. Ayant la peau naturellement sèche, il est parfois difficile pour moi d’obtenir l’éclat que je souhaite. Autant vous dire que j’ai clairement vu la différence lorsque j’ai mis la main sur le sérum Plum Plump Hyaluronic Serum (un best-seller aux États-Unis) et la crème hydratante de la même gamme. Concrètement, ma peau n’a jamais été aussi bien hydratée, rebondie, et éclatante toute la journée. 10/10 !

Inn Beauty Project : ma surprise beauté

Au hasard d’un tour chez Crédo Beauty, une boutique très pointue de West Hollywood, j’ai mis la main sur quelques produits de la marque Inn Beauty Project. Avec des formules clean dépourvues de plus de 1400 ingrédients controversés et des prix relativement doux (pour une marque de ce type), Inn Beauty Project accumule les bons points. D’abord, il faut savoir que la griffe est engagée. Et pas pour de faux ! Elle fait don d’un pourcentage de chaque achat de produit pour financer la collecte de 17100 livres (environ 7756 kg) de déchets plastiques de faible valeur provenant des océans et des décharges chaque année.

Mais qu’est-ce que les produits donnent sur la peau ? Eh bien j’ai été agréablement surprise, une fois de plus. J’ai essayé la crème hydratante 10 + 10 more-sturizer (une tuerie d’hydratation à base de 10% de vitamine C et de 10% de peptides (de quoi bien chouchouter la barrière hydrolipidique) et le glazed #5 qui est une huile à lèvres. Cette derniere a été un véritable coup de coeur tant elle hydrate, laisse un effet glossy hyper lumineux sur les lèvres qui sont visiblement plus charnues. En plus, elle est vegan… que demande le peuple ?

One/Size : la déception

Chez Sephora, la marque One/Size a une place de choix. Créée par Patrick Starr, Youtubeur beauté aux 4,31 millions d’abonnés, elle repose principalement sur la popularité de son fondateur. Et ça donne quoi sinon ? Eh bien, étant curieuse, je me suis achetée un eyeliner waterproof marron (team paupières grasses) et l’Ultimate Lifting & Lengthening mascara.

Autant vous le dire tout de suite : je n’avais aucune attente quant à cette marque tant je n’en avait pas spécialement entendu parler en France. Ce que j’en ai pensé ? Pour la faire simple : je n’avais jamais essayé un liner aussi sec de ma vie ! Certes, ce dernier tient longtemps, mais à l’application devoir passer et repasser le pinceau pour avoir un résultat satisfaisant peut-être assez agaçant. En gros : ça donne vite envie de repasser à une valeur sûre : le tattoo liner de KVD Beauty. Même constat pour le mascara, qui, bien qu’il fasse le job, n’est pas vraiment époustouflant pour son prix (25$)… Dommage !

